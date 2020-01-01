关键赛季已到来 7200万英镑先生能否在阿森纳证明自己？

在周三早上阿尔特塔率队击败莱斯特城的比赛中，这位创造了枪手转会费记录的球员迎来了自己新赛季的第一次首发。

当尼古拉斯·佩佩在2019年夏天转会加盟阿森纳的时候，他造成的轰动丝毫不亚于厄齐尔在2013年转会窗口即将关闭时从皇家马德里来到球场。

枪手花了7200万英镑从里尔签下这名科特迪瓦国脚，这一数字打破了这家北伦敦豪门此前从多特蒙德签下奥巴梅杨时所支付的5600万英镑的记录。

阿森纳高层选择了一场豪赌，用这笔资金从里尔签下了在2018-19赛季打入22球的年轻人，那个赛季，“猎犬”正是凭借尼古拉斯·佩佩的进球才击败了马赛等队，拿到了联赛第二名的成绩。

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很显然，让枪手这家以“吝啬”著称的俱乐部花费如此之高的代价签下的佩佩，自然而然地被外界认为从加盟之后的第一场比赛就能在阿森纳队史留下印记，但现实却并非如此美好。

他在英格兰的第一个赛季确实找找出了不错的水准，但稳定性却成为了困扰他的一大问题。尽管如此，科特迪瓦人依旧在那个赛季贡献了10粒进球和8次助攻，完成了自己的阿森纳处子赛季。

对于一个不得不适应新的俱乐部和世界上最苛刻联赛的球员来说，这是一个不错的成绩单。这还没有考虑到上赛季阿森纳所面临的问题，这让他们不得不更换了三个不同主帅。

然而，佩佩的问题是，人们总是会根据他的转会费来评判他，因此，对这位前里尔球员而言，这个赛季可以说是至关重要的一年。

对于尼古拉斯·佩佩而言，本赛季的表现将成为他阿森纳生涯成败与否的决定性赛季。

毫无疑问，在度过漫长上赛季的过程中，尼古拉斯·佩佩取得了一定的进步，以良好的状态为自己的英超处子赛季画上了一个还算圆满的句号，他总自己的表现帮助阿森纳赢得足总杯冠军。

他在1 / 4决赛战胜谢菲尔德联的比赛中表现出色而，在半决赛战胜曼城的比赛中，他则助攻奥巴梅扬攻入了首球。

而后，他还在决赛中贡献了一场精彩的表演，这让部分球迷理解了为何阿森纳要花费如此巨资来引进他。

但现在的问题是，他需要在上赛季的表现上更进一步，但他所面临的现实情况是，威廉从切尔西加盟而来，这进一步增加了右边锋位置上的竞争。

这位巴西国脚目前已经成为了阿森纳球场上的绝对核心，在前两场联赛中均首发登场，并在第一场3-0战胜富勒姆的比赛中发挥了关键作用。

与此同时，佩佩只能坐上替补席，等待短暂的出场机会。

这位俱乐部转会费纪录保持者在周三对阵莱斯特城的联赛杯上上演了自己的新赛季首秀，阿森纳最终2-0赢得了胜利。不过，进行轮休的威廉极有可能在下一场于安菲尔德对阵利物浦的比赛中再度首发。

“不仅仅是尼古拉斯·佩佩，我认为对于那些所有坐在板凳上的球员以及那些我们让他们留在俱乐部的球员来说，如果他们能够提高自己的水平，那么球队和俱乐部的表现都会得到提高，这就是我对他们的要求。”

“我对所有的球员和他们训练的方式感到很满意，但是挑选首发十一人变得越来越复杂，而在每场比赛大名单只能包括18名球员的新规则下，进一步增加了困难程度。”

佩佩在金-鲍尔球场拿出了不错的表现，在球队的第一粒进球中发挥了重要作用，正是他沿右路带球突入禁区，盘带过人后小角度推射，导致了禁区内的货款，最终导致克里斯蒂安·富克斯将球踢入了自家球门。

除此之外，他还在比赛中贡献了一些精彩时刻，特别是在下半场，他在右路的进攻正是他的教练所要求的。

但他的表现并不足以让他进入阿尔特塔在默西塞德郡首发阵容，当奥巴梅扬和拉卡泽特出现在安菲尔德时，威廉可能会是他们锋线上的搭档。

这是本赛季佩佩必须面对的挑战。阿尔特塔，他的教练在激发边锋进攻球员能力方面有着良好的记录。勒罗伊·萨内和拉希姆·斯特林都从他在曼城的工作中获益良多。

阿尔特塔在上赛季末阿森纳不敌布莱顿的比赛后曾表示：“佩佩是一位极具潜力的球员，不过，他有时候会在比赛中隐身，这一点他需要注意。他不能游离于比赛之外，我会坚持让他改正这一点。”

“他需要在每一场比赛中都发挥出决定性的作用，因为如果他处于最佳状态，他就是一个可以发挥重要作用的球员。”

“有很多事情需要改进，但他正在朝着正确的方向前进。他在某些方面表现得不错，比如意识到当我们丢失球权时，他需要为球队做些什么。”

在对阵狐狸城的比赛中，阿尔特塔经常在场边指导佩佩。西班牙人知道他手上拥有一位真正的天才，他需要的是让其发挥出最好的状态。

佩佩的潜力是显而易见的，但他需要更多的自信心，尤其是当皮球在他右脚的时候。

在对阵莱斯特城的上半场，他曾得到了一次不错的机会，当时他接到了乔·威尔洛克在禁区内的传球，大多数球员都会选择第一时间射门，但因为皮球给到了他的右脚，他试图将球调整到左脚，这让莱斯特城后卫得以回撤到位，完成了解围。

这就是佩佩必须改进的地方，身为一位7200万英镑转会费的球员，你肯定会希望看到他使用自己的弱势脚射门，而不是为了更舒服的射门，白白浪费破门良机。

尼古拉斯·佩佩在北伦敦的短暂经历证明了他有能力在阿森纳书写自己的篇章，但现在他必须开始展示出，自己不仅仅是一位潜力新星。