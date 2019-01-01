关键一役战胜卡塔尔 梅西呼吁阿根廷趁胜追击

蓝白军团为在四分之一决赛中取得一席之地付出了艰辛的努力，但他们已经安全度过了难关，并希望以此为起点。

在看到阿根廷勉强挤进四分之一决赛后，莱昂内尔•梅西(Lionel Messi)宣布，阿根廷的“杯赛现在开始了”。

首场比赛负于哥伦比亚，与巴拉圭的平局令人失望，这让阿根廷队在进入淘汰赛阶段时汗流浃背。

然而，他们以2-0战胜卡塔尔完成了B组的比赛。

这足以确保他们排在哥伦比亚队之后的第二名，马丁内斯和阿奎罗为斯卡罗尼的球队打进了宝贵的进球。

要想在巴西争夺总冠军，阿根廷还需要做很多改进，但他们至少给了自己一个机会。

梅西希望从中得到积极的一面，这位巴塞罗那超级球星正在为周日与委内瑞拉的八分之一决赛做准备。

在送别卡塔尔之后，他对记者说:“重要的是赢得比赛，继续参加美洲杯，晋级淘汰赛。”

“这将是对未来的重要推动……美洲杯现在开始。”

“这场胜给我了们力量，让我们作为一个团队成长。”

梅西承认，在阿根廷队即将迎来一场必胜的比赛时，队员们有些紧张。

“但除此之外，我们踢得很好，也很顺利，这才是最重要的。”

马丁内斯确保阿根廷在四分钟内就有了一个完美的开局。

曼城前锋阿奎罗在距离比赛结束还有8分钟的时候终结了这场胜利，31岁的他在被巴拉圭1-1逼平后被召回国家队。

他说:“幸运的是我被选中首发，幸运的是我们三个人配合得很好，我们赢了。”

虽然阿奎罗很高兴球队成功从小组晋级，但他也意识到阿根廷需要提高对委内瑞拉的比赛水平。

上次在三月份的友谊赛中，斯卡罗尼的球队1-3负于同样的对手。

阿奎罗说:“他们是非常强硬的对手，他们的反击非常好，我们会努力做到明智对待的。”