关系融洽 卢卡库：我就想要孔蒂这样的教练

这位前曼联前锋相信意大利人是他职业生涯现阶段的完美教练。

在国际米兰2-0战胜同城死敌AC米兰的德比战中进球后，卢卡库称赞了他与主教练安东尼奥·孔蒂的关系。

这位前曼联前锋谈到了孔蒂给予他的额外动力，孔蒂已经带领国米在意甲取得了四连胜。

国米在周六的德比战中表现的很好，下半场早些时候布罗佐维奇的射门得手，紧接着卢卡库在比赛还剩12分钟的时候头球破门，这让他和这位前切尔西主帅庆祝了一番。

对于卢卡库来说，这场令人信服的胜利是对周二欧冠战平布拉格斯拉维亚后的完美回应。

“我和孔蒂的关系很好。”卢卡库对DAZN说：“他是一个真正帮助我的教练。26岁的时候，我想要一个这样的教练，每天激励我，帮助我。我很高兴来到这里，和他一起工作。这场比赛对我们来说非常重要，我们对三分感到满意。“和布拉格斯拉维亚的比赛很艰难，但我们准备得很好，并给出了一个强有力的回答。”

与此同时，孔蒂相信卢卡库还有更多的贡献，他认为国米在欧洲赛场上的挣扎激励着他的球队继续前进。

孔蒂谈到卢卡库时说：“他今年26岁，凭借他的潜力来到这里。如果我们和他合作得当，他会变得非常重要。他可以付出更多，我也告诉过他。”

据报道，卢卡库在对阵布拉格斯拉维亚的比赛当晚在更衣室与布罗佐维奇发生了冲突。

孔蒂表示：“布罗佐和卢卡库都是非常出色的小伙子，他们都太好了，我没什么要生气的。他们需要在球场上更加冷静。争吵意味着血管里有热血，有改善的欲望。我曾是一名球员，我和队友们争论过很多次，然后和他们一起出去吃饭。这没什么大不了的，他们喜欢在一起。”

孔蒂补充道：“我们在欧冠的表现让人感到苦涩，这让我们更有动力以正确的方式进入德比。小伙子们在各个方面都踢得很好。这是一场应得的胜利，我为我们的球迷感到高兴，因为德比是一场特殊的比赛，从来都不容易赢。我对我们的意甲开局很满意，但在欧冠中就不那么满意了，但我也相信挫折可以帮助我们回到正确的道路上来。一个指挥官可以有他的计划，但他需要步兵出去执行命令，所以我很幸运拥有非常优秀、纪律严明的球员。”