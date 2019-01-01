兰帕德：高额罚款只为纪律严明 AZP帮我制定金额

蓝军主帅谈到了俱乐部内部在国际比赛日期间发生的泄密事件。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德说，自从他来到切尔西后，俱乐部的罚款是员工和球队之间的合作。

在国际比赛日期间，一张未经请求的照片显示，如果切尔西球员违反更衣室规定，他们将面临严重的财务惩罚，包括因训练迟到而被罚款2万英镑。

蓝军球员如果在球队会议上迟到，每分钟将被罚款500英镑，罚款所得大部分将捐给切尔西选择的慈善机构。

兰帕德表示他希望纪律严明，但在与俱乐部队长塞萨尔·阿兹皮利奎塔达成一致后，他并没有对球员过于苛刻。

“我能理解这听起来有些刺耳。如果你没有迟到，那就不算苛刻。没什么。”兰帕德在科巴姆训练中心告诉记者：“这只是一件小事。我想我们制定纪录是有原因的。”

“我唯一担心的是，它让我看起来像是硬汉先生。我不是。我们与球员进行了交谈，当我们开出罚款额时，我把罚款额清单交给了阿兹皮利奎塔。事实上，我问他是否有察觉到什么，因为我想知道去年发生了什么，球员们是否开心。这也是我们需要共同努力的地方。”

“也许这些数字在某种程度上是我自己选择的。我认为纪律是很重要的，我很高兴和球员们一起工作。我想要成功。我希望他们在球场上和训练时能互相照顾，所以我希望他们在出现的时候能互相尊重。”

“如果你说训练迟到，我们10点到，11点开始训练。如果你在训练中迟到了，你可能会迟到1小时15分钟，没有任何借口，如果你在准备第二天对阵曼城的比赛，这将是一件大事。我知道罚款是相对的。人们可以有自己的想法。但是在这种情况下，球员是很重要的，我认为在工作场所有纪律是很重要的。他们是这个过程的一部分。”

“我在这里不是要当独裁者，让事情变得困难。作为一个足球俱乐部，我们在这里取得成功，纪律是其中的一部分，我和他们一起努力把它组织起来。这笔钱将捐给慈善机构，表格上还写着要组织一些团队聚会。我们还没有聚会。主要是给我们选择的慈善机构。只要是公益事业，我不介意。”