兰帕德驳穆帅旧论：我对切尔西的感情永远如一

蓝军主帅非常尊重帮助他达到世界级水平的教练，但是兰帕德仍然对穆里尼奥以前说过的一句话持有异议。

弗兰克·兰帕德认为，若泽·穆里尼奥说他2014年加入曼城玷污了他在切尔西的声誉是错误的，但是他对他的前主帅并没有怨恨。

在斯坦福桥的时候，葡萄牙人声称他永远不会加入托特纳姆热刺，在他执教热刺后，这些言论在本周重新浮出水面。兰帕德在五年前代表曼城攻入切尔西一球，时任蓝军主帅穆里尼奥曾暗示兰帕德在切尔西的“爱情故事”已经结束。

尽管他认为穆里尼奥做出这样的声明是错误的，但兰帕德对穆里尼奥并无敌意。

“我不得不说，当时我觉得不太对。”兰帕德在科巴姆训练中心接受记者采访时说：“这是在赛后的直接采访，有时比赛的情绪会影响到评论或评论的类型。”

“对我来说，这是不是一个爱情故事，这总是由球迷和俱乐部决定的。这已经得到了证明，我现在在这里管理着俱乐部，但即使在那时，我想很多人都理解我对切尔西的感受，一直都是这样，永远都是这样，即使我在曼城的那一年。我对此没有问题。”

“我认为这更多的是赛后情绪上的评论。我想我去曼城的反应，是我在这里13年后所关心的事情。”

“在我36岁的时候，我想知道是否因为我对这个俱乐部的感觉，我应该承担一些事情。然后我的职业头脑，挑战和我在去纽约城之前的一段时间里都没有比赛，所有这一切让我做出了一个决定，这在当时是非常艰难的。”

“但是看到那天我从切尔西球迷那里得到的感觉对我来说是一件令人激动的事情，从那天开始就没有停止过。”