硬气 兰帕德驳斥对方主帅：奥多伊没有假摔

这是蓝军在比赛中为数不多的污点之一，他们在一度4-0领先的情况下被连进两球。

弗兰克·兰帕德为卡勒姆·哈德森-奥多伊辩护，称他在周六切尔西4-2战胜伯恩利的比赛中没有假摔。

这名前锋曾为客队赢得一个点球，但这一决定被VAR推翻了，导致这名英格兰球员因假摔被出示一张黄牌。这是蓝军在这场大胜中为数不多的污点之一。

之后，蓝军主帅兰帕德回击了伯恩利主教练戴奇关于哈德森-奥多伊试图欺骗裁判的言论。

“如果我感觉这是一次跳水，我会对卡勒姆说，那不是我们想要的，”兰帕德说：“当你以高速移动到禁区内，扣过防守球员时，VAR是否决定点球是一回事。我认为比赛中发生的很多事情会让人在没有真正接触的情况下摔倒。他们的替补席什么都想要。阿什利·巴恩斯，每次他在空中碰到对手，他都会倒在地上得到一个任意球，然后把球开进禁区。”

这场比赛被切尔西的克里斯蒂安·普利西奇的帽子戏法所主宰，普利西奇成为第二个在单场英超联赛中打进三球的美国人。

但是之后戴奇很快就把注意力放在了对切尔西不利的决定上，当时哈德森-奥多伊被认为是假摔。

戴奇说：“如果他们现在跳水，我们在5到10年后就会遇到大麻烦。这场比赛将是一场闹剧。我们过去不接受它，但我似乎是唯一为它烦恼的人。我们心态中最关键的时刻是那个点球，每个人都知道我无法忍受，我不知道为什么会在比赛中出现点球。我在赛季之初就说过，英超联赛告诉我们，最糟糕的结果就是吃到一张黄牌，所以每个人都有机会作弊一次而不会被罚下。这与球员无关，这关乎比赛的更大利益。”