兰帕德：转会禁令不可怕 信任切尔西现有的阵容

这位前英格兰人对他的球员充满信心，尽管今夏斯坦福桥的转会禁令限制了他的引援计划。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德强调，尽管今夏转会禁令的阴云笼罩着俱乐部，但在他执教蓝军的第一场比赛之前，他对自己的球队充满信心。

今年早些时候，西伦敦人因涉嫌违反国际足联关于引进18岁以下外国球员的规定而受到惩罚，这让他们感到困惑。

尽管俱乐部希望在明年一月转会市场恢复之前，他们的两窗禁令能够被推翻，但是这一裁决使得兰帕德可以和那些在他来接替萨里时已经可以自由支配的球员们一起工作。

当球队创造力的关键人物阿扎尔被卖给皇家马德里时，他的工作变得更加复杂，但是这位前英格兰中场声称他信任他所继承的球员阵容。

在老特拉福德对曼联的首场比赛之前，他对天空体育说：“我非常信任我们的球队。”

“我知道我们有转会禁令，我们周围的很多人都在质疑我们能做些什么，但我相信我们的阵容。”

“我们知道上赛季曼城和利物浦已经提高了标准，我们面临着挑战——我们能缩小差距吗？”

“我会尽力而为。我不打算急忙跳进未来，因为我们知道，这是一个艰难的行业，到处都有期望。”

“但我一定会尽我所能，这就是我在我的职业生涯中所做的，我尽我所能地努力工作，把我的每一分每一秒都释放出来，我也会像一个教练那样去做。”

这位41岁的年轻教练，在7月来到斯坦福桥之前，上赛季带领德比郡打进了英冠附加赛决赛，在切尔西的13年里，他赢得了9座国内奖杯和2座欧洲冠军奖杯。

然而，这位前西汉姆联球员表示，他作为一名球员的成功，以及那些与他分享成功的人，不会影响他的管理风格。”

“我不相信回到过去的时代，因为一切都在改变，”他说。

“对我来说，滔滔不绝地谈论德罗巴、特里和切赫等球员是毫无意义的。我没有把我的期望寄托在任何已经过去的事情上。

“当球员们走过走廊时，他们应该看着自己捧着奖杯的照片，并毫无疑问地受到鼓舞，但我不认为你可以依靠这些，也不能以此为基调。”

“我们是不同的一群球员，我现在是一名教练，我希望这是我的方式。”