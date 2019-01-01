兰帕德：转会禁令上诉裁定很快就会有消息了

蓝军主教练说俱乐部将在几天内知道他们能否在一月的转会窗口内签下球员。

兰帕德声称体育仲裁法庭(CAS)就切尔西对国际足联强制转会禁令的上诉的裁定“很快就会到来”。

蓝军被禁止在两个转会窗口签下任何新球员，因为他们在二月违反了关于未成年人转会的规定。

切尔西已经度过了禁令中的一半的时间，但他们一开始就否认有任何不当行为，并希望禁令能够暂缓执行，以便在明年一月能得到增援。

几周前在瑞士洛桑的CAS总部，俱乐部的最后上诉进行了听证，兰帕德说最后的决定已经迫在眉睫。

他在新闻发布会上说:“我没有听到任何消息，所以我将等待并保留自己的判断。判决很快就会来了。”

兰帕德补充道，他希望判决结果能在“几天内”公布，同时他也在为周三晚上阿斯顿维拉做客斯坦福桥做最后的准备。

切尔西已经输掉了最近的两场英超联赛，在周六主场0-1输给西汉姆之前，他们还在客场1-2输给了曼城。

蓝军目前落后领头羊利物浦14分排名第四，而热刺在争夺冠军联赛最后一席的竞争中仅落后他们6分。

兰帕德补充说他的球队需要对维拉做出积极的反应:“我认为这是足球的一部分。我不知道为什么会有人认为这是件轻而易举的事。”

“客场挑战曼城是一场艰苦的比赛。我们必须关注我们的反应。有些基本的东西我们没有做到。我们失去了一些东西，我们为维拉做准备是很重要的。”

由于塔米·亚伯拉罕受伤，吉鲁在输给西汉姆联的比赛中先于米巴舒亚伊出场，但在进攻腹地几乎没有发挥什么作用。

兰帕德拒绝将球队最近的颓势归咎于他的前锋们，但是坚称他们没有作为一个“集体”来好好表现。

“每次上场都是一场集体的表现，”他说。“这是一种责任，但球员必须随时准备上场。在现代，我不是唯一一个有这种情况的人，你必须信任球员的专业精神。

“每个人都是人，每个星期都想踢球。”

在最近的一次英超联赛之后，切尔西将在周六前往古迪逊公园迎战埃弗顿，然后在三天后在欧冠小组赛中对阵里尔。