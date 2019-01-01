兰帕德：转会禁令上诉裁定很快就会有消息了
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兰帕德声称体育仲裁法庭(CAS)就切尔西对国际足联强制转会禁令的上诉的裁定“很快就会到来”。
蓝军被禁止在两个转会窗口签下任何新球员，因为他们在二月违反了关于未成年人转会的规定。
切尔西已经度过了禁令中的一半的时间，但他们一开始就否认有任何不当行为，并希望禁令能够暂缓执行，以便在明年一月能得到增援。
几周前在瑞士洛桑的CAS总部，俱乐部的最后上诉进行了听证，兰帕德说最后的决定已经迫在眉睫。
他在新闻发布会上说:“我没有听到任何消息，所以我将等待并保留自己的判断。判决很快就会来了。”
兰帕德补充道，他希望判决结果能在“几天内”公布，同时他也在为周三晚上阿斯顿维拉做客斯坦福桥做最后的准备。
切尔西已经输掉了最近的两场英超联赛，在周六主场0-1输给西汉姆之前，他们还在客场1-2输给了曼城。
蓝军目前落后领头羊利物浦14分排名第四，而热刺在争夺冠军联赛最后一席的竞争中仅落后他们6分。
兰帕德补充说他的球队需要对维拉做出积极的反应:“我认为这是足球的一部分。我不知道为什么会有人认为这是件轻而易举的事。”
“客场挑战曼城是一场艰苦的比赛。我们必须关注我们的反应。有些基本的东西我们没有做到。我们失去了一些东西，我们为维拉做准备是很重要的。”
由于塔米·亚伯拉罕受伤，吉鲁在输给西汉姆联的比赛中先于米巴舒亚伊出场，但在进攻腹地几乎没有发挥什么作用。
兰帕德拒绝将球队最近的颓势归咎于他的前锋们，但是坚称他们没有作为一个“集体”来好好表现。
“每次上场都是一场集体的表现，”他说。“这是一种责任，但球员必须随时准备上场。在现代，我不是唯一一个有这种情况的人，你必须信任球员的专业精神。
“每个人都是人，每个星期都想踢球。”
在最近的一次英超联赛之后，切尔西将在周六前往古迪逊公园迎战埃弗顿，然后在三天后在欧冠小组赛中对阵里尔。