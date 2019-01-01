兰帕德：路易斯在欧冠决赛负伤坚持 我会永远尊重他

这位中后卫将在周日面对他的老东家，他的前队友对这位32岁的老将赞赏有加。

切尔西已经在这个赛季之前把大卫·路易斯卖给了对手阿森纳，但是蓝军主帅弗兰克·兰帕德说他从在斯坦福桥的时候就一直尊重这位巴西后卫。

这名中后卫在周日会在离开后首次与切尔西交手，届时兰帕德的球员们将前往酋长球场参加米克尔·阿尔特塔执教枪手后的第一场主场比赛。

阿尔特塔的前任乌奈·埃梅里在8月份把大卫·路易斯带到北伦敦，32岁的路易斯在兰帕德接手切尔西一个月后被卖掉。

菲卡约·托莫里的出现和库尔特·祖马的状态意味着切尔西似乎不会想念路易斯，尽管他的老队友兰帕德不愿意在最近的伦敦德比之前做出这样的声明。

在新闻发布会上，当被问及出售这名巴西人的问题时，他说：“我不想让人觉得这是一场与我尊重并一起踢球的球员之间的私人问题。”

“如果你看看我们的后卫和托莫里的出现，很明显这对我们来说是一个很大的加分，但这只是一个已经做出的决定，当我在这里的时候，我将以不同的方式做出更多这样的决定。”

“我当然希望大卫离开俱乐部时一切顺利。他是欧冠冠军球队的一员，我知道他在决赛中腿筋受伤。（他）在伤病的压力下努力保持状态，我永远尊重他。”

阿尔特塔首次执教就在阿森纳的帅位上，兰帕德认为这是命中注定的。

“他（阿尔特塔）是一个非常好的球员，一个非常聪明的球员，一个非常有技术含量的球员。”切尔西主帅补充道：“他似乎是一个领导者，不是那种挥拳相向的领导者，而是他所在团队的领导者。他看起来很适合执教工作。”

“我确实希望他一切顺利——显然不是在周日——但我希望他一切顺利，因为当你看到一个新教练进入这样的工作时，我能理解其中的压力，以及想要做好这份工作的愿望。我个人祝愿他一切顺利。”

阿尔特塔已经在一家顶级的英超球队找到了一份工作，尽管他之前没有任何执教经验，不像兰帕德，他在回到切尔西之前在德比郡待了一年。

然而，兰帕德认为阿尔特塔作为瓜迪奥拉在曼城三年半的助理教练经历已经为他的新工作做好了准备。

兰帕德说：“他在这里的几年时间里在最出色的教练之一手下工作，如果不是最出色的话。”

“他一直是一个聪明的球员，现在他已经为之努力了。我不认同‘没有经验’的那种说法。当你和某人评价谁是更好的主教练时，会因为他们是在他们的第1年或第50年的执教而评判？我不相信。”