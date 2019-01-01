兰帕德警告阿尔特塔：蜜月期不会持续一辈子

西班牙人是北伦敦球迷的最爱，但是他的对手说，如果没有结果支持，怀旧就没有什么意义。

兰帕德知道新主教练阿尔特塔将很快扭转阿森纳的命运，即使是他作为受欢迎的前队长的身份让他在酋长球场有了先机。

阿特塔将在周日首次带领阿森纳在主场迎战对手切尔西，他从周中1-1战平伯恩茅斯的比赛开始了自己的职业生涯。

西班牙人曾在2011年到2016年为枪手效力，他离开了在曼城作为瓜迪奥拉的助手一职，取代了本月早些时候被解雇的埃梅里。

这个周末出现在客队教练席的兰帕德受到了切尔西的热烈欢迎，原因来自于他曾作为俱乐部名宿的形象，但他也知道结果必须很快跟上。

“我当然发现了解一些幕后的面孔，了解价值观，标准是什么，想要什么是有帮助的。”兰帕德说。

“我认为这可能在早期阶段有所帮助。我认为在那之后，它可能会趋于平稳，你的工作就是你的工作。”

“不，(蜜月期)不会(永远持续下去)，也不应该如此。但我相信球迷们会对阿尔特塔有感觉，希望他成为他们中的一员并且带得很好。”

阿尔特塔在他的第一个主教练位置，但是兰帕德并不认为他会经验不足，考虑到他曾与瓜迪奥拉一起共事。

“他在一个即使不是最伟大的教练，也是最伟大的教练之一手下工作了好几年，”蓝军主帅说。“我不认为你知道，除非你和某人一起冒险。”

“谁能说一个经理是更好了还是更遭了，如果他们是在第一次或第50年的管理工作上呢？”

“他是一个非常好的球员——聪明，有技术。他似乎是一个领导者，不是那种挥拳相击的领导者，而是在左右效力的球队中都能领导者。

“我认为他和瓜迪奥拉一起工作的这些年给了他很大的帮助。我不认为问号会是那个。”

“我认为这将完全取决于阿尔特塔，他的实力，他能让阿森纳得到他们想要的位置吗？现在轮到他自己做决定了。”