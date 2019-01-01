兰帕德解释弃用普利西奇原因：其他人状态更好

自从8月31日2-2战平谢菲尔德联后，这位美国球星就再也没有为切尔西出场过。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德解释说，他继续弃用克里斯蒂安·普利西奇的原因很简单，就是因为其他球员目前更受欢迎。

普利西奇已经连续三场没有在蓝军出场，即使在他提前离开美国国家队回到伦敦与队友会合之后。

这位21岁的球员是切尔西今夏唯一的新球员，他在一月份从多特蒙德以6400万欧元(5800万英镑/ 7300万美元)的价格签约，上赛季下半赛季被租借回德甲。

尽管由于转会禁令，切尔西无法签下新球员，但普利西奇最近已经在出场顺位上落后于名单上已有的球员，比如梅森·芒特、威廉和佩德罗。

在周日切尔西1-2负于利物浦之后，兰帕德坚持认为这位美国球星将会在斯坦福桥得到他的机会。

“我有一个阵容可以挑选，他之前打过几场比赛。”兰帕德谈到普利西奇时说：“威廉回来了，他看上去很敏锐，很好。我决定今天让梅森上场。我们需要保持强大，让梅森站在更前的位置。这是我的选择。（普利西奇）将获得充足的机会。他也是一个年轻的球员。每个人都在谈论梅森、塔米（亚伯拉罕）和菲卡约（托莫里），但他很年轻，比他们中的一些人还要年轻，所以他的机会会来的。”

有人说普利西奇难以适应他在伦敦和英超的新环境，但是兰帕德否认了这些说法。

兰帕德说：“事实并非如此（他还没有适应）。佩德罗、巴克利和巴舒亚伊都在替补席上。从他的训练方式来看，巴舒亚伊应该得到更多的上场时间，这些都是我不得不做出的不幸选择。”

总的来说，普利西奇在本赛季的四场英超比赛中有一次助攻，其中三次是首发。然而，自从8月31日2-2战平谢菲尔德联后，这位边锋就再也没有为切尔西出场过。