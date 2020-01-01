兰帕德：要对哈弗茨保持耐心 他可能需要一个赛季才能适应

蓝军主帅再次强调了新援哈弗茨的出色天赋，并认为外界要对他保持耐心。

在1-0输给埃弗顿的比赛中，哈弗茨再次被提前换下，主帅兰帕德暗示这位德国国脚可能需要一个赛季的时间才能充分适应英超联赛的节奏。

这位21岁的球员在今年夏天以7000万英镑的价格从勒沃库森转会来到了切尔西，其中还包括了一些浮动条款。不过在古迪逊公园球场的比赛中，他在第68分钟被塔米·亚伯拉罕换下之前的表现令人失望。

这位德国国脚此前遭遇了新冠病毒的影响，这让他不得不远离了训练场长达两周的时间。

其他球队

在三周前从伤病中恢复之后，兰帕德选择让哈弗茨在默西塞德出任右边锋，而哈基姆·齐耶赫、克里斯蒂安·普利西奇和奥多伊都遭遇了腿筋问题。

兰帕德相信哈弗茨可以胜任前锋线的任何位置，但是他需要更多的时间来达到他的最佳状态。

兰帕德告诉记者:“在现代，每个俱乐部的每个球员如果输掉了一场比赛，或者在比赛中出现了失误，比如传球失误，都会受到批评。我们当然应该对刚刚来到切尔西的凯·哈弗茨保持耐心。”

“他是一个天赋顶级的天才，在来到这个联赛之后，一直扮演右边锋的角色。而在加盟切尔西之前，他就无数次地踢过锋线和右边锋等前场的任何位置。与此同时，他还可以踢中场。”

“这并不是问题。他能做到这些。但我们必须要有耐心。其实这不止止是对哈弗茨，我们应该对任何一位想要追赶上英超联赛的速度的年轻球员都充满耐心，在我看来，哈弗茨目前其实并没有什么问题。”

“我上周说过，对于那些想要想批评他的人，我建议他们再等等，给年轻球员一些时间，哪怕是一周，一个月，六个月甚至是一年。我知道哈弗茨会成为什么样的球员。“

输给太妃糖后，切尔西结束了17场不败的纪录，目前已在积分榜上跌至第五位。

兰帕德承认，在令人印象深刻的一段不败结束后，克服失望对他的年轻球员来说是一个新的挑战。

“我们是一个新的阵容，”他补充道。“我们在之前的一场联赛中输给了利物浦，在那场比赛中，我们10人出战，并踢丢了一粒点球。也许在另外一天会是不同的情况，但在比赛中确实会发生这样的事情。”

“这对球员来说是一个挑战，这是一场足球比赛。在英超联赛中你是会输掉比赛，所以考虑到我们所处的位置，拥有自己的判断力是非常重要的。比赛就是比赛。”

“我们的创造力并没有表现得和之前一样好，但这在一定程度上的原因是对手的组织和防守干得很棒，在足球中是会发生这样的情况，当这样的事情发生时，你需要保持不丢球。我们有两三次击中门框的射门，不过并没有取得进球，而如果进了，今天可能就会是不同的场面了。”

接下来切尔西将在周二面对狼队，之后他们将在繁忙的12月坐镇主场迎接西汉姆联。