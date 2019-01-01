兰帕德表态不出租普利西奇：他还是个小男孩

在以5800万英镑从多特蒙德转会到斯坦福桥后，这位美国国脚在斯坦福桥的表现一直不佳，但他的教练并不担心。

弗兰克·兰帕德说他正在考虑克里斯蒂安·普利西奇在切尔西的发展，而这位美国国脚在斯坦福桥的比赛时间很紧张。

这位21岁的球员在夏天以5800万英镑(6400万美元)的价格从多特蒙德转会而来，但他在蓝军只有两次踢满全场——对阵谢菲尔德联和格里姆斯比。

随着卡勒姆·哈德森-奥多伊的伤愈复出，甚至有传言说普利西奇可能会在一月的转会窗口被租借出去。

但是，当被问及这些建议时，兰帕德简单地回答说：“不。”

“有了克里斯蒂安，他来到我们这里是一个重大转会，我们不要搞错了，他最近刚满21岁，我们这里有一支有竞争力的球队。”他补充道：“我在最近一场比赛之前就说过，我总是不知道选谁。球员会在训练或者比赛中让我做出决定，在赢得四连胜的时候，我需要保持在球队中的优势，继续表现，每个人都是一样的。”

在2015-16赛季完成了多特蒙德的处子秀后，普利西奇很早就出现在了人们的视野中。兰帕德认为这种相对深刻的经验意味着人们忘记了他的年轻，当他在一个新俱乐部和新国家安顿下来后，人们对他期望过高。

“克里斯蒂安在这里，我们必须保护他，因为他还年轻。”他说。

“克里斯蒂安，就像队里的每个球员一样，需要在训练中努力，在训练中不断提高，看到我们前进的方向，成为其中的一员，在比赛日展示自己的能力，所有的球员都是一样的。人们很容易忘记他的年龄。你可以看到更多，因为他在很年轻的时候就来到了多特蒙德，并因此获得了巨大的荣誉。能经历这些真是太棒了。他在多特蒙德这支顶级球队踢球。有时候他在阵容里，有时候不在，这是发展的一部分。我很幸运，在我年轻的时候，因为西汉姆没有太多的球员在我面前，所以我得到了机会。这条路是畅通的。”

“克里斯蒂安在年轻的时候就来到了多特蒙德，这对他来说是巨大的荣誉，但这也带来了其他的困难，有时你会不在阵容中华。你来到切尔西，情况也差不多。需求是巨大的。外界对他的兴趣很大，而且他还是个小男孩。我没有问题。我看到了克里斯蒂安的全貌，我看到了所有年轻球员的全貌。”