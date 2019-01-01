兰帕德：萨拉赫在蓝军天赋异禀 在红军得到兑现

埃及人在斯坦福桥只收获了失望，而如今的他已经入围金球奖备选名单，跻身世界顶级球员行列。

2014年首次从巴塞尔登陆英伦赛场后，但他没能达到时任蓝军主帅穆里尼奥的预期。仅仅一个赛季过后，他就被租借到意甲效力。先后转战紫百合和红狼，他开始证明自己在球场上的价值，这段租借生涯也为他赢得了来自克洛普的青睐。

结束租借后，利物浦花费4200万欧元将他招致麾下，他果然不负众望，在处子赛季就打入32粒联赛进球，刷新了英超赛季进球纪录。第二个赛季，他又帮助红军赢得了欧冠冠军。

周日，切尔西将在斯坦福桥迎接利物浦的挑战。蓝军主帅兰帕德也谈到了这位旧将，他认为现在的萨拉赫，已经将他的惊人天赋展露无遗。

兰帕德在训练基地告诉记者：“每个人都有他们自己的路要走。很不幸对于萨拉赫来说，他没能在这里取得成功，但他的优点仍然非常明显。他去了意大利，又回到了这样，现在他已经是一名超级球星了。“

“我与他有过交集。那时候，我认为我们在攻击线上有很多选择。10号位，边锋，不管出于何种理由，他都没法得到太多机会。但是的，他在这里的时候你就可以看到他的天赋。“

“但球员现在去了利物浦，我认为你可以说他巨大的天赋得到了兑现。你只需要看到萨拉赫这个球员本身就够了。”

“人们会把你晾在一边说你做不到，但现在他成为了巨星，这完全归功于他自己。”

新赛季开始至今，克洛普的球队已经赢得了全部五场联赛，目前排名积分榜第一位。不过上一场对阵伯恩利的比赛，马内被换下时难掩愤怒，疑似因为搭档萨拉赫在恰当时候没有给他送出传球。

兰帕德继续说道：“他们都没错，他们之间存在竞争。我也出现过队友需要拿球，但我直接就打门了，而有时候是我需要一个传球，而他们就直接打门了。“

“我认为关于球场上的焦虑情绪和职业竞争，只要不越界到主帅才应该负责的工作，并且只是私下发生的，我还挺喜欢的。他们都希望完成进球，他们都充满渴望。他们都很有竞争力，他们都想成为赢家。”

其实两支球队在赛季初就已经有过交手，最终欧冠冠军利物浦点球战胜欧联杯冠军切尔西。