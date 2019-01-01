兰帕德：若想成为最佳 奥多伊要向斯特林学习

这名蓝军的年轻球员已经被认为有很好的表现，但是他的教练要求他在职业道德上要效仿对手。

切尔西主帅兰帕德表示，如果卡勒姆·哈德森-奥多伊能够展现出曼城球员拉希姆·斯特林的职业道德，他就有能力成为“绝对的最佳球员”。

2015年，年仅20岁的斯特林就以4900万英镑的价格从利物浦转会曼城，当时人们认为他是一个天才，就像现在的哈德森-奥多伊一样。

瓜迪奥拉在阿提哈德球场帮助这位英格兰最具天赋的球员成为了一名冷静的终结者，同时也是英超最重要的球员之一。

哈德逊-奥多伊在周中7-1战胜格林斯比的比赛中复出，兰帕德解释了为什么斯特林应该成为俱乐部这位年轻球星的榜样。

“我知道卡勒姆的天赋，他有巨大的天赋。”兰帕德在科巴姆训练中心告诉记者：“这就是为什么俱乐部如此热切地想要和他签约（新合同），作为一家俱乐部，我们都很高兴。”但是卡勒姆还有很多工作要做。大量的工作。我认为你可以四处看看，看看那些精彩的例子，即使是在这个俱乐部。我不喜欢谈论其他俱乐部的球员，但是斯特林是一个极具天赋的球员，他的职业道德为他的天赋锦上了一笔，并在短时间内通过全身心的投入展现出了进步，成为一名让我们所有人都惊叹不已的完美球员。（斯特林）正是卡勒姆的优秀榜样，因为他拥有这些天赋。我希望他成为最好的，绝对的最佳，因为他有潜力做到这一点，而这其中有很多或一些是残酷的事实，我前几天在比赛中看到了一些残酷的事实，以及他可以改进的方法，他需要听取他们的意见，他会的。然后他就可以成为我们需要的球员，这对每个人来说都是个好消息。”

切尔西给了奥多伊一份周薪18万英镑的5年新合同，他们相信他会成为未来的球星。这笔交易阻止了拜仁慕尼黑数月来对签下这名边锋的兴趣。

哈德森-奥多伊很可能至少会在周日对阵布莱顿的比赛中替补出场，此前他的跟腱断裂，花了近6个月的时间才痊愈。