兰帕德：糟糕一周非末日 切尔西需听逆耳忠言

蓝军主帅担心在最近的国际比赛日后球队举步维艰，并准备告诉他的球员。

兰帕德正准备处理他的切尔西球员们在最近的国际比赛日后状态的下降，周日1-3输给埃弗顿是最新的挫折。

输给埃弗顿意味着蓝军在过去的五场比赛中只赢了一场，没有一场保持不失球。

这位41岁的主帅本赛季大部分时间都在赞扬他的球员们，但在最近的失利后，他准备采取更严厉的语气。

“不能说是伤害。我想赢。如果我在这里笑着说我们踢得多么好，你会认为我疯了。我们应该做得更好。”兰帕德赛后在古迪逊公园说：“无论你踢什么比赛，都有一些逆耳忠言。球员们需要不断地听到这些。我们有很好的一个团队。在英超联赛中，竞争的本质决定了你会遇到困难或者输掉比赛。”

“这当然不是世界末日，但重要的是我们要吸取今天和对阵西汉姆的教训。我们已经度过了一个星期，我们很糟糕，很棒，又变得很糟糕。缺乏稳定性不会让我们达到我们想要的结果。”

切尔西必须在周二在斯坦福桥击败里尔，以确保欧洲冠军联赛淘汰赛的资格仍然掌握在他们自己手中。

某些球队在最近几周已经在体力上压倒了蓝军，而兰帕德并不希望里尔利用这一点，他补充说年轻并不是对抗不力的借口。

“他们必须尽快适应。你可以给他们一点空间，也许是一些年轻的球员，但同时他们也可能很年轻，但他们并不傻。他们知道在这样的比赛中身体接触是会发生的。”兰帕德补充道：“比赛被打断，球直接进入你的禁区。更好地处理它是另一回事。会有这种踢法的球队。他们都知道这会来。我们的身体并不弱，特别是如果你看看我们的中卫和前场的塔米（亚伯拉罕）。我们应该知道的。”

在英超联赛中，切尔西仍然排在第四位，但与曼联和狼队的差距只有5分，而热刺落后6分。