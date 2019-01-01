兰帕德确认成为切尔西主帅 合同为期三年

前蓝军中场兰帕德在执教德比郡一年后回到斯坦福桥接替萨里的主帅职位。

弗兰克·兰帕德被确认为切尔西的新主帅，他回到了俱乐部，在那里他作为一名球员成为了一个传奇。

在与41岁的兰帕德进行了为期一周的谈判后，蓝军与德比郡达成了一份价值400万英镑的合同，用以支付兰帕德在普莱德公园的最后两年合同费用。

他在回到斯坦福桥后签下了一份为期三年的合同，接替毛里齐奥·萨里，后者在执教一个赛季后离开了俱乐部。

兰帕德在西伦敦度过了13年的球员生涯，在649场比赛中打进211球，成为切尔西历史上进球最多的球员。

他赢得了3次英超冠军、1次欧冠冠军、4次足总杯冠军、2次联赛杯冠军和1次欧罗巴联赛冠军，并在2005年位列金球奖评选第二位。

据了解兰帕德将带来德比郡的员工，前蓝军中场球员乔迪·莫里斯希望在与他在德比郡共事后加入他的助理教练行列。前蓝军教练克里斯·琼斯也将回归，而性能分析主管史蒂夫·兰兹被认为是另外六到八名与西伦敦球队进行过交谈的幕后工作人员之一。

切尔西的青训教练乔·爱德华兹也将随着兰帕德的到来而得到提升，这位年轻的教练和莫里斯在青训时就有着密切的关系。

兰帕德表示，他很高兴能再次加入将他视为传奇的切尔西，他说:“我非常自豪能回到切尔西担任主教练。每个人都知道我对这家俱乐部的爱和我们共同的历史，然而，我唯一的关注点是手头的工作和为即将到来的赛季做准备。我在这里努力工作，为俱乐部带来更多的成功，我迫不及待地想要开始。”

切尔西主管玛丽娜·格拉纳诺夫斯卡娅在俱乐部官方网站上补充说:“我们非常高兴地欢迎弗兰克回到切尔西担任主教练。弗兰克对俱乐部有着不可思议的了解和理解，上个赛季，他证明了自己是足坛最有天赋的年轻教练之一。在13年的球员生涯中，他成为了俱乐部的传奇人物，我们的进球纪录保持者。我们相信这是他回归的最佳时机，我们很高兴他能这样做。我们将竭尽所能，确保他获得取得巨大成功所需的一切支持。”

兰帕德将带领切尔西参加在都柏林、日本、德国和奥地利举行的七场季前赛，并将于8月11日在老特拉福德球场对阵曼联。

不过，由于国际足联实施了一项为期两个窗口的转会禁令，他将无法申请新的签约。

克里斯蒂安·普利西奇的到来，将有助于减轻兰帕德阵容的压力，而马特奥·科瓦契奇则完成了他从皇家马德里转会而来的永久合同。