兰帕德盛赞祖马：他有了更多的信心和信念

法国人是本赛季欧洲进球最多的后卫，进球数是英格兰顶级联赛中进球最多的后卫的两倍。

兰帕德赞扬了库尔特·祖马在周六切尔西对利兹联的比赛中的表现。

这位26岁的球员在下半场以一记强有力的头球帮助球队领先于贝尔萨的球队，使切尔西暂时占据了英超积分榜榜首的位置。

托特纳姆热刺在周日夺回榜首位置，但是祖马的表现帮助兰帕德的球队在本赛季保持了比其他球队更多的不失球。祖马已经在联赛中打入了4个进球，兰帕德相信他的搭档蒂亚戈·席尔瓦是他进步的一部分。

其他球队

“他这个赛季踢得很好。”兰帕德对记者说：“吸引眼球的是他的定位球进球数量，对我来说，这是他更加自信和相信自己的结果。”

“他一直都有这样的身材和力量，现在你可以看到他在球场的各个角落——在空中他是一个真正的威胁，而且他在履行他的职责。我想了很多关于个人的进步和发展，他曾经受伤，他在职业生涯中被租借了几次。”

“他每天都在训练，他一天都不休息，他想做额外的事，他想工作，他想做得更好，这些对我来说是球员进步的根本。现在他每周的表现都很出色，希望这种状态能持续很长一段时间——这是他应得的。”

“现在我们作为一个整体在防守上，作为一个团队，这显然帮助他提高了他的标准，而且很明显，有蒂亚戈在他旁边，这将是本赛季剩下的时间里一个杰出的旗手。”

“作为一个整体，我们看起来更强大了，库尔特是其中的重要组成部分。很多防守都是为了集中注意力。作为中后卫，他有很多优秀的品质。”

“我知道当我来到这里的时候，像库尔特这样的人会对我很重要，他正在展示他的踢球方式。我很喜欢他。”

切尔西在上赛季联赛失球54球，这是阿布2003年买下俱乐部以来的最差纪录。

蓝军不仅在定位球上失球，上赛季他们在反击上也很脆弱。兰帕德看到了他的球队在这两个方面的快速进步，并谈到了他们保持领先的新能力。

“我们在这方面已经做得更好了——今天的比赛感觉有点像去年，当时是2-1，我们错失了很多机会，你会感到紧张。”他补充道：“我现在希望，球员们相信我们可以撑到比赛结束。”

“有些时候我们需要走得更远，站在球场上让他们远离我们的球门。我们必须确保控球安全，球员们在这方面也越来越好。这非常重要。”

“希望这种信念能继续增长，因为这是一个艰难的联赛，有这样的经验和天性对我们有所帮助。我们引进的是有经验的球员。当然，首先是蒂亚戈。”

“但我认为门迪也会在这方面帮上很大的忙，因为他能顶得住。这帮助我们进步。”

英超联赛积分榜上除了阿森纳以外的“Big 6”球队已经开始回到自己熟悉的位置。

事实上，利物浦主帅克洛普认为切尔西是夺冠热门，但兰帕德不愿意承认。

“在这个相对较早的阶段，我们已经取得了三分之一的成绩，这很难让人过于期待。”兰帕德补充道：“但是你可能会期望最近几年的球队会像利物浦和曼城一样。”

“我认为他们是本赛季每个人的心中热门，我希望他们能在那里，而且他们已经在那里了。仍然有一些球队有一个很好的开始，我认为我们不应该排除那些争冠范围的球队。”

“积分榜开始有点起色，但仍有很长的路要走。我不太关心其他人，我更关心我们自己，在我们主场与南安普顿比赛后，我们有很多问题，而我的工作就是解决这些问题，或者通过球员找到解决的办法。”

“球员们现在正在回答这些问题，所以我们只需要考虑下一场比赛，而不是考虑大局，联赛一切顺其自然。”