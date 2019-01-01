兰帕德盛赞普利西奇：归队心切 精神可嘉

这位美国人将在金杯赛结束后仅仅9天就加入他的新俱乐部，这让他的教练很喜欢他。

弗兰克·兰帕德赞扬克里斯蒂安·普利西奇渴望尽快开始他在切尔西的职业生涯，并相信这位年轻的美国人将成为蓝军的一笔重要签约。

普利西奇在1月份以5700万英镑(7200万美元)的价格与切尔西签约，结束了多年来对英超转会的猜测，尽管他在2018-19赛季下半赛季被租借回多特蒙德。

这位20岁的球员刚刚随美国国家队征战金杯赛，他在带领美国队进入决赛的过程中攻入3球，并贡献3次助攻。

尽管美国队在决赛中输给了对手墨西哥队，但普利西奇凭借自己的表现被评为本届金杯赛最佳年轻球员。

尽管金杯赛决赛在7月7日举行，但兰帕德证实普利西奇将会缩短假期，下周回到切尔西，而就在9天前，他刚刚输给了墨西哥队。

兰帕德告诉记者:“克里斯蒂安将在周二加入我们。他休息了一会儿，但他想尽快回到我们身边，我当然很感激。”

主教练将这一决定比作他本应该做的事情，并赞扬普利西奇为俱乐部带来了光明的未来。

“我很欣赏(直接从金杯赛归队的行为)。”兰帕德补充道：“我也会这样的。对他来说，转会到一家大俱乐部是一件大事。他是个顶尖的年轻球员。就他的职业生涯而言，他只会走一条路——他将成为切尔西的一名重要签约球员。我希望如此。我期待着和他一起工作。重要的是我们能以最好的状态开始新赛季。我知道我们有伤病——现在回到科巴姆的球员在类似的位置上对我们很有影响力，所以我们需要他。”

切尔西后卫大卫·路易斯也赞扬了普利西奇的天赋，并表示俱乐部希望帮助他在斯坦福桥发挥自己的潜力。

“普利西奇是另一个顶级球员，顶级天才，而且很年轻，”路易斯说：“他刚刚很好地完成了一场决赛，试图为美国队做最好的。我们肯定会在这里等着他，帮助他尽快成长。”

切尔西将前往日本进行下一阶段的季前赛，在7月17日迎战川崎前锋，随后是与巴塞罗那、雷丁、萨尔茨堡红牛和门兴格拉德巴赫的比赛，然后在8月11日开始他们英超与曼联的比赛。