兰帕德没必要现在接手蓝军 然后两年后被解雇

前蓝军球星肖恩·赖特-菲利普斯希望看到他的前队友最终回到斯坦福桥，但不是在他在教练生涯中的这个阶段。

法兰克·兰帕德被警告说，现在回到切尔西担任主教练然后“在两年内被解雇”是“没有任何意义”。肖恩·赖特-菲利普斯敦促这位蓝军传奇人物保持耐心。

按照目前的情况，斯坦福桥的主帅之位并没有空缺。

在首个赛季就带队勇夺欧联冠军的萨里表现出色，现在仍然是切尔西的掌门人。

然而，他看到自己的未来受到质疑，而够力足球也揭露说意大利人渴望回家，并在意甲冠军尤文图斯接替阿莱格里。

如果这一变动得以实施，那么西伦敦的球队将重新回到一个熟悉的市场中去寻找一名新教练。

有消息称，作为俱乐部的标志人物的兰帕德在执教德比仅仅一年之后，很有可能接受这个引人注目的职位。

赖特-菲利普斯希望看到这位前蓝军和英格兰国家队队友回到熟悉的环境中，但他认为现在还不是接手这一出了名的困难工作的时候。

他说:“我认为如果法兰克得到这份工作，他会给球队带来平静。”

“他就是切尔西先生。他知道俱乐部需要什么，以及球队应该如何踢球才能让球迷重新享受足球，并全力支持它。

“但如果我是法兰克，我会再等一会儿。执教切尔西不是一件容易的事情，他没有理由在两年内就被解雇。”

“他可以作为一名教练继续取得进步，然后当他去到那里的时候，会永远留在那里。”

任何在今夏担任切尔西教练一职的人都将在转会市场上束手无援，尽管蓝军对国际足联的裁决提出上诉，但在转会市场上仍然存在禁令。

这将阻碍萨里或其他任何人的计划。

一月份达成的克里斯蒂安·普利西奇的交易已经在落实了，但是他将是唯一一个来到球队的。

不过，可能会有球员离开，进球表示阿扎尔将以接近1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)转会皇马。

赖特-菲利普斯在谈到这笔交易时说:“失去他是一笔巨大的财富，但在某种程度上，如果球队不能完全占据统治地位，像他这样的球员会想尝试不同的挑战。这只是因为职业生涯太短暂了。”

现在，谁将接替哈扎尔的位置，谁将在2019- 2020赛季坐在斯坦福桥的教练席上还有待观察。