兰帕德：每支球队都想有一个阿扎尔 但我们没有

蓝军主帅认为自从6月份阿扎尔离开斯坦福桥加盟皇家马德里以来，他的球队已经成为了一支“进攻力量”。

弗兰克·兰帕德很高兴看到他的球队在后埃登·阿扎尔时代的早期阶段在进球和助攻方面分担了责任。

今夏，阿扎尔从切尔西转会至皇家马德里，结束了他在西伦敦长达7年的效力生涯。由于转会禁令，蓝军在夏天无法找到合适的取代者。

兰帕德的球队在前10场英超比赛中已经打进了23球，他认为球队的共同努力填补了阿扎尔离开后留下的空缺。

“我觉得我们有很多选择，很明显，当你失去一个像埃登这样有影响力的球员时，人们都会谈论过渡的问题，他去年为我们创造了近50%的进球。”兰帕德告诉切尔西官方网站：“你必须接受这一点，并寻找团队中还有什么地方可以让我们创造威胁。我们有球员来做这件事。我们有想要进球的攻击型球员，有想要快速转移球的球队，有时想要把球转移到边路。我们希望能够制造传中，在团队中比赛，作为一个整体，我们正在进球。我们必须继续这样做。每个人都想在球队里有一个埃登·阿扎尔，别误会我的意思，但是我们没有，这就是摆在我面前的事实。我们有很好的球员，重要的是我们要努力成为一支进攻力量。前往伯恩利的切尔西球迷希望看到一支尝试进攻足球的球队，这也是我希望我们踢球的方式。”

“当然，我们必须考虑如何防守，但我希望我们能尽可能地高位防守。我希望我们能够快速的转移球来创造机会，球员们都在这么做。我们每天在训练中都很努力，这并不容易。”

兰帕德在他的前八场比赛中只取得了两场胜利，但他坚持说他一直“相信团队”，而且切尔西最近的进步是幕后辛勤工作的结果。

“我们有一个艰难的开始，但是我相信我们的团队，我每天都相信他们——我真的很高兴我们取得了这样的成绩。”他补充道：“我们很努力，但我们必须意识到我们可以提高，如果我们在这一刻变得过于自信，并开始从内部对自己做出疯狂的期望，那就让其他人来说吧。从内部来看，这是一场接一场的比赛，我们考虑怎样一天比一天更好。现在我们有这种感觉，我的工作就是保持这种感觉。”