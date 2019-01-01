兰帕德：欧冠和英超才是切尔西的优先项

蓝军主帅淡化了输给红魔的失利，他说俱乐部还有其他事情需要关注。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德试图把1-2输给曼联的比赛抛诸脑后，他强调俱乐部更关注其他比赛。

蓝军在16强阶段被红魔淘汰出局，结束了七连胜。当被问及被淘汰出局是否是个打击时，兰帕德赞扬了他的球队最近的表现，并明确表示他已经为其他比赛进行了轮换。

“我们已经连胜7场了。”兰帕德说：“我们在欧冠中踢了很多艰难的比赛。我们希望进入下一阶段。我们在联赛中的表现真的很好。这是我们的优先项。但我们想赢得比赛，付出一切。今天，我必须看看我的阵容和谁应该得到上场时间。年轻的球员。比赛对我们来说也是一个因素。”

尽管输掉了比赛，兰帕德还是对几个年轻人的表现感到满意，比如马克·格伊、里斯·詹姆斯和比利·吉尔莫。英格兰主帅承认他讨厌失败，但他敦促球员们将注意力转移到即将到来的比赛上。

“我看到了很多对我们未来有好处的事情。”兰帕德说：“我们有很多积极的东西：“我讨厌失败。我们都是。但这里有一张大的蓝图，有很多重要的比赛，还有一个繁忙的赛程表。现在我们关注接下来会发生什么。”

拉什福德的两个进球都来自定位球，他的第一个进球来自点球，另一个则是35码外的直接任意球。

作为一名球员，兰帕德是一名出色的定位球专家，他对拉什福德的世界波赞不绝口，并认为自己的球队在拉什福德进球之前一直处于领先地位。

“这是一项出色的技术，我们之前已经看到过拉什福德用类似的技术踢球了。”兰帕德说：“这并不是总能打进死角，但这是一个令人震惊的进球。他的赞美不会被拿走。我们占据了优势，梅森（芒特）和佩德罗脚步凌厉，但当他们领先时，他们可以带着优势防守。”

切尔西的下一场比赛是周六在英超对阵沃特福德。