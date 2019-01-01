兰帕德树新风 奥多伊接近与切尔西签新合约

在与新教练会面并得到上场承诺后，哈德森-奥多伊准备签下一份新合同。

弗兰克·兰帕德已经和卡勒姆·哈德森-奥多伊谈过，希望他能留在切尔西。现在，随着这名年轻球员越来越确信他的梦想可以在斯坦福桥实现，一笔交易被认为已经很接近了。

自从在毛里齐奥·萨里的手下迎来突破以来，切尔西一直试图说服哈德森-奥多伊签下一份为期五年的新合同。

然而，在最初的六个月里，他上场的机会很渺茫，这导致了他对未来的幻想破灭，拜仁慕尼黑很快从一群精英俱乐部中脱颖而出，成为领跑者。

拜仁多次出价3500万英镑(4400万美元)，但都被拒绝了，即使是在哈德森-奥多伊在一月转会窗口结束时亲自向蓝军经理玛丽娜·格拉纳诺夫斯卡亚递交了转会申请之后。

在上演英格兰国家队处子秀之前，萨里就已经连续四场让哈德森-奥多伊上场。这软化了他离开的立场，他的合同还有一年就到期了，但是兰帕德的任命让他和其他青训球员都得到了提升。

这份新合同的周薪可能在10万英镑左右，这将终结拜仁签下这名18岁球员的希望，他一直是转会的主要目标。

哈德森-奥多伊仍留在科巴姆训练中心接受跟腱断裂的治疗，他在4月份与洛夫图斯-齐克一起遭受跟腱断裂的痛苦。洛夫图斯-齐克将签署一份周薪约12万英镑的新合同，而安东尼奥·吕迪格和里斯·詹姆斯也将从伤病中恢复过来。

上赛季租借到德比郡的梅森·芒特也将得到切尔西的一份新合同，但是谈判还没有像洛夫图斯-齐克和哈德森-奥多伊那样深入。

与此同时，马尔辛·布尔卡也将加盟巴黎圣日耳曼，去年夏天他在蓝军的季前赛也取得了类似的突破。与哈德森-奥多伊不同的是，他在合同期满后离开了俱乐部，但自5月起就与法国冠军球队签订了一份合同前协议。