兰帕德期待特里回归斯坦福桥：球迷会让他感动

这位切尔西的传奇人物现在是阿斯顿维拉的助理教练，这是他离开后第一次回到俱乐部的主场。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德预计在周三与阿斯顿维拉一起返回斯坦福桥时，前切尔西队长约翰·特里将度过一个“非常感人”的夜晚。

维拉助理特里将回到他作为职业球员效力了近20年的俱乐部，在此期间他获得了15项主要荣誉，其中许多是和兰帕德一起赢得的。

在2017年离开蓝军后，特里为维拉踢了一个赛季，然后在2018年加入了迪恩·史密斯的教练组。

特里在加盟当时在英冠的维拉时曾表示，对阵切尔西意味着太多，但这次他将以助理教练的身份面对切尔西。

兰帕德在新闻发布会上说：“这对我来说并没有什么不同，去年我和他交手过两次。我们显然相处得很好，我非常尊重他，以及他和迪安·史密斯在阿斯顿维拉所做的工作。”

“所以我认为更多的是关于约翰，以及他将会从切尔西球迷那里得到怎样的礼遇——获得最多荣誉的队长，赢得一切的最出色的队长。”

“他能感觉到俱乐部，每个人都知道，我相信球迷们一定会表达他们的感激之情。我相信约翰会很感动的，他值得那个时刻，我当然很高兴看到他回到斯坦福桥。”

特里之前曾说过他希望追随兰帕德的脚步，有朝一日能够执教他的老东家。目前他还在摸索中，维拉的主帅史密斯说他是球队中非常宝贵的一员。

“这对他来说很特别。”史密斯补充说特里的回归：“他将会得到球迷们难以置信的欢迎，这是理所当然的。”

“他是非常重要的。我喜欢和JT一起工作。他给我们的教练组带来了一些不同的东西。我觉得随着我们升级到英超联赛，他有了自己的风格。作为一名教练，他越来越棒了。我一直支持他，说他最终也会成为一名顶级教练。”