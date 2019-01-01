年轻有为 兰帕德：普利西奇的好表现陆续有来

蓝军主帅说所有的迹象都指向这位美国球星正确的方向，他在俱乐部的第一次首发中就得到了他的第一个助攻。

根据主教练兰帕德的说法，所有的迹象都指向了克里斯蒂安·普利西奇在切尔西的正确方向。

在切尔西0-4负于曼联的英超揭幕战中，普利西奇作为替补首次代表俱乐部正式亮相。在周三的欧洲超级杯对利物浦的比赛中，普利西奇首发出场。

这位20岁的美国国脚也留下了自己的印记，他助攻吉鲁首开纪录，他的传球撕开了利物浦的后防线，让法国前锋有了单刀机会。

从多特蒙德以5800万英镑(7000万美元)的价格买来的普利西奇带着很高的期望来到了切尔西，兰帕德相信早期的回报不会减少这些期望。

“是的，我很高兴，还有很多事情要做。”蓝军主帅在赛后谈到这位美国国家队球星时说：“期望是对的，他是我们的一个重要签约，但你必须记住他的年龄。20岁的他来到了联盟，来到了这场比赛，对阵利物浦，这是足球史上最热血的球队之一。比赛刚开始的时候，他花了一点时间才有了感觉。但一旦他做到了，你就能看到他在带球和创造上的自信。我和他在一起真的很开心。未来还有很多很多。他再次展现了他能为俱乐部所做的一切。”

普利西奇几乎也为俱乐部打进了他的第一个进球，但因越位被判无效，但是上半场的强劲表现对切尔西来说还不够，他们在120分钟的比赛中2-2战平，在点球大战中落败。

这位美国国脚在第74分钟被梅森·芒特换下，他也有一个进球被判无效，兰帕德觉得有点运气不好可能是导致他的球队在当晚失利的原因。

“对我来说，我觉得我们是更强大的团队。”他说：“也许是运气不好，有时是结局不好，我们需要更冷静一些。”

切尔西将在周日重返英超赛场，他们希望在对阵莱斯特城的比赛中避免三连败。