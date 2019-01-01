大发神威 兰帕德：普利西奇展示了所有技能

这位美国人在周六的比赛中成为蓝军的明星，他带走了比赛用球，并得到了教练的高度赞扬。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德表示，克里斯蒂安·普利西奇在切尔西4-2战胜伯恩利的比赛中上演了完美的帽子戏法，“展示了所有技能”。

美国国脚普利西奇用他的左脚、右脚和头球帮助切尔西在周六的英超联赛中以3球领先。威廉打进了第四个球，最后五分钟罗德里格斯和麦克尼尔为伯恩利扳回两球，但无碍蓝军在各项赛事中取得了七连胜。

赛后，兰帕德对普利西奇大加赞赏，并希望这位上演帽子戏法的英雄能从他在英格兰的第一个进球中找回自信。

他在赛后的新闻发布会上说：“他在过去几周的训练方式以及他在比赛中所产生的影响向所有人证明了‘我在这里’，以及他确实拥有的天赋。”

“我今天真的为他感到高兴，这是我们所有进攻球员所需要的——成为一个威胁，像那样踢球，冷酷无情地终结进攻。他今天展示了他的所有技能。第一个进球，他一个停顿，然后一步甩开其他球员。这是很聪明的，我希望这能给他信心。我很肯定他会成功的。”

“我为他感到高兴。”兰帕德继续说：“很多人都说克里斯蒂安身价不菲，因为他在自己的国家是一颗明星，而且在美国国家队表现也很出色。在我看来，我很高兴看到他今天做到了，因为我知道背后的故事，我知道这样做的压力。我也知道他整个夏天都在为国家队踢球，今年夏天只有一周的休息。然后你会有‘你能在英超安定下来吗？’的压力，所以我试着以我认为最好的方式来处理这个问题，那就是给他时间。他完全配得上今天的首发，这是一场梦幻般的表现。”