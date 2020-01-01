兰帕德支持奥多伊对抗网络批评：这需要厚脸皮

这位少年球星正面临职业生涯的第一个困难时期，但他的主教练坚称他对自己的贡献感到高兴。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德为边锋卡勒姆·哈德森-奥多伊进行了辩护。最近几周，哈德森-奥多伊在社交媒体上成为了一些球迷嘲笑的对象。

哈德森-奥多伊在四月份跟腱断裂后一直在努力恢复到最佳状态，现在他受到了切尔西球迷的批评。

这名19岁的球员在此期间签下了一份周薪18万英镑的新合同，结束了拜仁慕尼黑签下他的努力。

兰帕德透露他一直在和哈德森-奥多伊进行定期的谈话，他需要厚脸皮来面对最近网上对他的严厉批评。

兰帕德说：“不幸的是，在社交媒体司空见惯的情况下，这并不能决定事情的对错。我还没见过，但不幸的是，这是一件你必须厚着脸皮面对的事情。”

“我是在南安普顿赛后说的，他是一名年轻的球员，只有19岁，因为不同的原因有很多关于他的谈论，但这并不是他的全部表现，人们对他进行了仔细的观察，我认为我们确实应该给他时间和耐心，看看他才多年轻。”

“我对他没有任何问题，我认为他在阿森纳的表现很好，这对他来说应该是一个不错的小提升，我认为切尔西的球迷绝对会支持他。他们想要看到激情，他们想要看到所有这些事情以及他拥有的优于他人的能力。”

“他需要知道需要什么，他一直在努力，我会支持他，和他一起努力。在他19岁的时候，一场的表现就会引来很多话语，他在离开球队很久后上场，你必须立即有表现，否则你会得到社交媒体的关注。”

“我们必须冷静，我当然会尽力保护他。像对阵阿森纳这样的小片段，来的时候看起来很有精神，过人，传球。他需要更多的发展，但他绝对有天赋做更多的事情。”

“在19岁的时候，并没有很多人每周都在英超踢球，尤其是像我们这样的俱乐部。他在这些领域确实有竞争对手。他的稳定性需要体现在他的工作方式，他每天如何训练，以及他给我施加了多大的压力，让我给他上场机会，让他进入球队。”

“这是他会为之奋斗的一件事，但从我过去几周和他的谈话中，他明白他需要在球场内外做些什么。我当然会支持他。”