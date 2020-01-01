兰帕德排除巴克利离队传闻 齐克恢复正在加速

他在西伦敦的经纪人说，英格兰国脚不会离开斯坦福桥，尽管西汉姆对他有兴趣。

弗兰克·兰帕德已经排除了罗斯·巴克利在1月份离开切尔西的可能性，而鲁本·洛夫图斯-齐克也在积极地恢复健康。

巴克利上赛季是毛里齐奥·萨里手下的常规球员，但在兰帕德的带领下，他只在英超联赛中首发了6次，10月份的脚伤让他缺席了近两个月的比赛。

2011年，莫耶斯在埃弗顿给了他顶级联赛处子秀的机会，他在西汉姆联的表现曾被吹捧过，但蓝军主帅坚信这名英格兰国脚不会离开。

“这里没有传闻罗斯·巴克利会去其他地方。他是我们的球员。我对罗斯很有信心。这是这周我和其他人一样听到的消息。”兰帕德说。

当被问及其他可能离开的球员时，兰帕德说目前还没有关于吉鲁的转会的任何进展，据报道这名射手也是切尔西周六的对手纽卡斯尔联的引援目标，其他感兴趣的球队还有阿斯顿维拉和国际米兰，而威廉将留在切尔西，并可能延长他的合同到本赛季结束。

“奥利维尔·吉鲁可能会发生什么事。他很有经验，我和他关系很好。如果情况合适，就有可能发生。”

“威廉哪儿也不去。他的合同在赛季末到期，但他仍在与俱乐部谈判。”

兰帕德仍然对在斯坦福桥的潜在引援持开放态度，但他确信“没有什么是迫在眉睫的”。

然而，他的球队在2月的比赛后可能会得到加强，因为洛夫图斯的跟腱断裂的伤势正在加速恢复。

“他现在和16岁以下、18岁以下、23岁以下的球员一起训练，这对我们很有好处。他越早回来越好。”兰帕德说。

“我们在各方面都在努力。他的脸上有了不同的表情，更多的是微笑和快乐。这是艰难得的。他不是那种四处走动，制造消极气氛的人，但那是一个孤单的地方。”

“他现在更倾向于融入我们。我们错过了一位极具影响力的球员。如果他能在冬歇后和我们一起训练，他可能离复出不远了。”

兰帕德补充说克里斯蒂安·普利西奇下个月将能从腹股沟伤病中恢复。