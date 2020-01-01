兰帕德：拜仁年年能拿欧冠 莱万只是威胁之一

切尔西主帅兰帕德表示，自己并不在意拜仁锋霸莱万会在欧冠赛场给自己带来什么样的威胁。

当地时间周二晚间的欧冠16强战，兰帕德的球队将坐镇斯坦福桥迎来德甲冠军拜仁的挑战。

拥有锋霸莱万的拜仁在各条战线上都表现出非凡的攻击力。除了继续领跑德甲积分榜外，他们在此前六场欧冠小组赛中已经有24球入账，包括上一次来到伦敦时血洗热刺时打入的7粒进球。

而目前高居德甲本赛季射手榜榜首的莱万，在欧冠历史射手榜上以63球排名第五，落后于C罗，梅西，劳尔和本泽马。

其他球队

不过这样的数据并没有让切尔西主帅兰帕德感到慌张，他在赛前新闻发布会上说道：“这影响不了我。”

“他这些年的表现一直都很稳定，他的进球纪录，关于他的一切从很久之前就处在顶级水平。我看了很多拜仁的比赛，都很精彩。”

“他是顶在最前面的，但拜仁还存在很多其他的威胁。在淘汰赛阶段，层次肯定会有所提高，方方面面都必须要提高。”

虽然本赛季德甲赛场群雄逐鹿，在结束上周末的比赛后，拜仁也仅仅超过排名第二的莱比锡1分。但兰帕德还是相信拜仁可以在本赛季成功卫冕。

这位蓝军主帅继续说道：“是的，这可以肯定。他们有天赋，并且团结一心，这是他们能够成为德甲最顶级球队的原因。”

“如果一支球队可以凭借他们的优势和结构体系，克服种种困难，那我对他们是充满敬意的。”

“他们年年都有实力拿欧冠，但我们的任务就是要尽全力去阻止他们。”