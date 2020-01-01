兰帕德拆析切尔西低迷真因 心态不稳加注意力不集中

蓝军主帅敦促自己的球队整体做出改进，以开启下一阶段的连胜。

在周六的英超联赛中，切尔西又一次吞下了令人失望的“苦果”，兰帕德也对自己麾下的这支切尔西球员的心态提出了质疑。

蓝军在活力球场被伯恩茅斯2-2逼平，错过了追平身前莱斯特城第三名位置的机会，后者在周五的比赛中输给了诺维奇。

在比赛进行到第33分钟时，吉鲁的抢点射门击中了横梁，阿隆索近距离补射将球送入了球门，切尔西随即取得领先。

其他球队

但樱桃军团同样不甘示弱，在第54分钟，他们凭借莱尔马的头球扳平了比分，三分钟后，杰克·斯泰西在后场的一记低传中被帮助乔希·金破门成功。

而在切尔西这边，阿隆索在比赛的最后时刻再次展示了他的抢断本能，拉姆斯代尔将佩德罗的射门挡回危险区域后，阿隆索利用头球再度补射成功，避免了切尔西被逆转的尴尬。

兰帕德承认自己对他的球队在对阵伯恩茅斯时的防守感到不满，同时他也强调了球队有“注意力不集中的问题”，这可能会影响蓝军在赛季末进入前四名。

“这是一个心态问题。每一场比赛都是不同的，但是你必须要有一个在场上的团队心态，因为这些事情都是意料之中的。”

“比如，我们在中场休息时讨论了可能会发生什么，他们可能会做什么，然后你就只能去依靠在场上的球员了。所以他们必须一起解决问题。而这对现在的切尔西来说，是个问题。”

“这总是集体的问题，作为一个集体，我们不能对此感到高兴。这支球队有年轻的球员和经验丰富的球员，当你像那样丢球的时候你是不可能开心的。”

“我不认为年轻是多大的问题，这并不是天真，我认为现在的问题是注意力不集中。我们必须更加专心。”

“比赛随着进球而改变——球场上的气氛，对方球队的感受。有时候，作为一个团队，你需要更深入地挖掘和集中精力。我们已经在这方面经历了很多考验，我们也谈论了很多，但是球员们必须在球场上找到解决办法。”

兰帕德继续抱怨切尔西在进攻三区锋无力，他补充道：“在另一端，我认为如果我们冷静对待我们创造出的机会，那些时刻就不会那么多了。以1-0或0-0的比分，总会给留下反扑的机会。”