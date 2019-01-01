兰帕德抨击贝尔萨的PPT：没见过其他教练这么做

马塞洛·贝尔萨提供有关德比郡的PPT展示的决定激怒了弗兰克·兰帕德。

德比郡的主教练弗兰克·兰帕德对利兹联主教练马塞洛。贝尔萨在周三发表的关于他的非正统执教方法的PPT表示不满。

贝尔萨承认，本赛季他们的每一个对手都受到了间谍般的监视。上周五的两队比赛之前，利兹联队的一名雇员在德比的训练场外被捕，这一事件引起了人们的关注。

阿根廷人因为他的行为受到了广泛的批评，包括兰帕德在内。他承认这不是一个孤立的事件。

在球队通过点球大战战胜南安普敦晋级足总杯下一轮后，兰帕德对贝尔萨的举动表示不满。

他说:“这当然是联赛的问题，因为这是连死啊，是每一支球队的问题，所以现在要由他们来决定下一步怎么走。”

“他给人的就是他自己的印象。我没见过瓜迪奥拉这样做，也没见过克洛普这样做，波切蒂诺没有这样做，他们肯定是关起门来做的，但他们不会在公众场合这么做。”

“对于球迷来说，这可能是一个很好的大开眼界的机会，因为大多数事情都是在关着门的情况下完成的。他们在任何地方都这样做，所以在足球领域工作的人不会感到惊讶，不会感到丝毫惊讶。”

兰帕德补充道：“我真的很惊讶。这是不可思议的。”

利兹联在德比赛后发表声明，提醒贝尔萨他的责任，而英格兰足球联赛(EFL)和足球协会(FA)也已展开调查。

贝尔萨的球队目前在英冠联赛上排名第一，在积分榜上领先第二名4分。