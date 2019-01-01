兰帕德：我非青训球员的救星 提高他们乃己任

蓝军主帅在等待周日的比赛时，对球员们的健康状况作了进一步的补充。

兰帕德将在周日对阵利物浦的比赛中再次依靠年轻球员，但是切尔西主帅强调他并不是青训球员的“救星”。

兰帕德说，他之所以选择提拔年轻球员，是因为他们的表现让人无法忽视，他认为青训教练比他更能发掘他们。

兰帕德说：“我想别人一直都搞错了，好像我是青训学院的救星似的，但这对年轻球员来说一切都很好。我认为很多工作没了尼尔·巴斯、所有的员工、招聘人员以及年轻球员自己都无法完成的。现在我的工作是尽我所能，把我面前的一切做到最好。我已经进入了一个有很多年轻天才的俱乐部。有些还没有触及一线队，大部分还没有。我只是看着它，看看你是如何训练、行动和表现的。你的热情等等，日复一日（提高）。如果他们达到某个水平，他们就会去踢比赛。我认为尼尔·巴斯和学院多年来一直在为此努力。他们应该得到比我更多的荣誉，当然现在对于这些年轻的球员来说。我的工作就是不断改进它们。”

兰帕德很高兴看到更多的青训球员出现在切尔西的阵容中，在这个赛季他给了梅森·芒特、塔米·亚伯拉罕和菲卡约·托莫里更多的机会，他计划在他的阵容中加入更多的年轻人，同时确认更多的伤病问题。

“不（他不适合上场）。”兰帕德谈到了吕迪格：“明天我们有卡勒姆（哈德森-奥多伊）和里斯·詹姆斯参加U23的比赛。我们这周有一场比赛，他们肯定能参加联赛杯（对阵格林斯比）。”

兰帕德接着说他很想把哈德森-奥多伊，詹姆斯和鲁本·洛夫图斯-齐克加入球队。他补充说，本赛季更多的年轻球星将有望得到机会。

“我认为我们目前已经拥有不少，希望后面会有更多。”他继续说道：“比利·吉尔摩尔和康纳·加拉格尔在租借查尔顿时表现出色，我不想把其他人排除在外。门是开着的，但是他们必须自己通过它。”

尽管本赛季青训学院的毕业生们表现出色，切尔西却一直表现不稳定。

由于本赛季联赛中只有塔米·亚伯拉罕、梅森·芒特和菲卡约·托莫里进过球，兰帕德无疑需要他的球星们做出更多的贡献。兰帕德承认，他希望看到他的球队在11个进球都来自俱乐部青训系统的球员之后，能把进球更多地分散到其他人身上。

“我认为威廉最近的两场表现真的很好。”兰帕德说：“我必须单独地说，我不关心年龄。梅森或佩德罗、梅森或普利西奇、梅森或威廉，这我都不担心。我们必须共同努力。我们有一群球员想要进入球队，在那样的水平上踢球。梅森现在所做的一切都是把自己设定在一个非常高的水平。当然，如果他无法上场，那么球员们需要做出贡献。我们需要全队都进球。我相信它们会来的。”