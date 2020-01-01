兰帕德：忘记阿扎尔 普利西奇才是切尔西未来

切尔西边锋普里西奇在表现出色后被拿来和阿扎尔比较，但兰帕德强调了他们的不同之处。

克里斯蒂安·普利西奇的踢球风格比埃登·阿扎尔更直接，但弗兰克·兰帕德认为，与比利时超级巨星在切尔西的表现相比，普利西奇的进步空间还很大。

自英超联赛恢复以来，美国国脚普利西奇一直保持着良好的状态，他在战胜阿斯顿维拉和曼城的比赛中都有进球入账，还在周六3:0战胜沃特福德的比赛中再次闪耀全场。

这位21岁的前锋在锋线上的表现让人不禁联想到了阿扎尔，这位比利时国脚曾在斯坦福桥度过了七个辉煌的赛季后，并在去年夏天转会到皇家马德里。

其他球队

兰帕德在周二水晶宫之旅的赛前新闻发布会上强调了两名球员在踢球方式上的不同之处。

“我曾阿扎尔一起踢过球，他在比普利西奇更年轻的时候就来到了切尔西，和普利西奇如今一样，我们看到了他的成长。”

“他有一种特殊的天赋，他的平衡力很强，还能够很好地突破，他能够吸引很多球员的防守，为其他人打开空间。”

“他在助攻方面非常无私。”

在2014-15赛季，阿扎尔拿到了PFA和FWA评选的年度最佳球员奖，不过兰帕德认为普利西奇是一名更能直接进球的球员。

“我认为克里斯蒂安·普利西奇在风格上可能更直接一些，比如，他可以直接突破对方的防线，这是我欣赏的。也是在现在比赛中非常伟大的一个特点。”

普利西奇在自己的英超首赛季的20场比赛中打进了7个进球并贡献了2次助攻，这些数字暗示他的潜力和球星身份。

“从比较的角度来看，我不想发表自己的观点，这也是我前几天晚上我没有这么做的原因。阿扎尔曾经在这里做到了一切，达到了令人难以置信的水平。不过现在他已经不在这里了。”

“而普利西奇的能力将在很长一段时间内为切尔西产生真正的影响，”

“我现在很高兴的是，当我们和球队比赛的时候，比赛很艰难，你发现很难去打破僵局，而就能改变这一点，用自己的快速转身在瞬间完成这一切。”

“很高兴看到这一点，就像我一直说的，普利西奇还有很多发展空间，我和他在一起很开心。”