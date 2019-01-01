兰帕德：很不幸 我是个糟糕的Loser

这位蓝军传奇在他执教生涯的开始就经历了两场比赛的失利，他承认自己并没有掉以轻心。

在目睹了切尔西在欧洲超级杯的点球大战中输给利物浦后，弗兰克·兰帕德称自己是世界上最失败的人。

切尔西在点球大战中负于利物浦，亚伯拉罕的点球被阿德里安扑出。

尽管如此，在新任主教练兰帕德的带领下，切尔西的表现还是有了很大的提高。在英超联赛中，兰帕德率领的切尔西0-4客场被曼联击败。

尽管兰帕德对球队的表现很满意，但他也承认自己并不是一个轻易就能打败对手的人。

“我的总体感觉是骄傲。我是个糟糕的失败者，是世界上最糟糕的球员之一，但我对球队的表现很满意，因为我们很不幸。在周日之后，今晚是另一个阶段，我们很不幸没有获胜。到国际比赛日为止，我们还有三场比赛，我们将努力赢得所有的比赛。梅森·芒特和塔米·亚伯拉罕在上场时增加了一个额外的维度，但不幸没有得分。”

亚伯拉罕的点球被阿德里安扑出，比赛随之结束。

“我已经告诉他不要担心。”兰帕德说：“我以前错过过点球，任何人都有可能错过，但我想看到的是年轻球员站出来的信心。但是人们一直在谈论切尔西的年轻球员。让我们来谈谈若日尼奥和坎特，我还能举出一些其他的例子。我们有一群优秀的球员，一个非常好的团队，我们正在努力工作。我试着灌输我想要踢球的方式，今晚有很多美好的事情。”

蓝军必须在周日与莱斯特城的比赛前迅速振作起来，兰帕德将力争避免连续第三场失利。