兰帕德希望足球员能像橄榄球员一样尊重裁判

蓝军主帅相信，在日本比赛的运动员已经为如何对待比赛官员树立了榜样。

据切尔西教练弗兰克·兰帕德表示，橄榄球世界杯球员对裁判的尊重是足球运动员可以学习的东西。

尽管已经为周六对阵沃特福德的英超联赛做了准备，兰帕德透露他将在同一天早些时候观看他的祖国英格兰和南非之间的日本橄榄球世界杯决赛。

这位前蓝军中场球员注意到了英格兰队队长欧文·法雷尔和被他们击败的新西兰队在半决赛中对待比赛官员的方式，他认为自己的球员和教练应该采用这种方法。

“我想也许是的（足球运动员可以向橄榄球运动员学习），”兰帕德说：“我想我们也许应该和他们坐下来好好谈谈，因为我也在想，能够克制得多好——也不能说是克制，但在半决赛中，欧文·法雷尔和每一位球员，包括新西兰球员，对裁判的反应有多好。我认为这肯定是我们可以接受的——有时做更多的深呼吸。我认为橄榄球的尊重似乎是双向的——我想我们都可以从中学到东西。”

切尔西目前在联赛中排名第四，领先排名第五的阿森纳4分，但落后领头羊利物浦8分。

在客场对阵沃特福德之前，兰帕德透露，中后卫安东尼奥·吕迪格将不能参加比赛，而罗斯·巴克利和恩戈洛·坎特也将缺席。

”（吕迪格）不适合。我看到了那些报道，我不知道是不是有什么误会。”兰帕德说：“他将在周一去看一名顾问，因为他的骨盆有一个持续的问题。我们得等约个时间才能知道他会离开多久。我对那些（复出）报道感到惊讶，因为他不适合。任何一个球员不能上场都是令人失望的，但这是很有必要的。从上个赛季开始，吕迪格和恩戈洛的伤病就像多米诺骨牌效应一样。恩戈洛很接近（复出）了，他现在正在和球队一起工作。罗斯·巴克利仍然不是很适合，他是另一个可能的答案，但他离复出并不遥远。克里斯滕森也很健康。现在在进行收尾工作了。”