兰帕德希望奥多伊续约赶紧官宣：他有望提前复出

这名神童即将签下一份新合同，因为他的教练最近提供了他与俱乐部的谈话的最新消息。

弗兰克·兰帕德说，卡勒姆·哈德森-奥多伊非常接近续约，而威廉还在讨论延长他在切尔西的时间。

由于哈德森-奥多伊和威廉的合同都将在本赛季结束时到期，这两人是球队焦点。兰帕德对俱乐部和他的两名边锋之间的合同谈判发表了最新的看法。

“我认为达成一致就意味着签约，所以我们还没有完全达成协议，但很明显俱乐部正在为此努力。”兰帕德谈到续约哈德森-奥多伊的谈判时说：“在过去的一两个星期里，谈判进展得很好，但是还没有结束。有一件事我很清楚，我想把他留在这里。他是我们珍视的球员。青训营的球员是俱乐部的现在和未来，所以我们正在尽我们所能去实现这一点。我希望这一消息能尽快得到证实。”

本周早些时候，够力足球报道说，在拜仁慕尼黑对哈德逊-奥多伊表现出浓厚兴趣后，哈德逊-奥多伊将与切尔西签订一份为期五年、周薪10万英镑的合同，继续留在斯坦福桥。

兰帕德对威廉的未来不太确定，但是他表达了他想让30岁的威廉留在俱乐部的愿望。

“我知道俱乐部正在和威廉谈话。他们都是我想要的球员。我们在季前赛中有很好的表现。梅森·芒特和鲁本·洛夫图斯-齐克签下了新合同，这两位优秀的年轻球员已经确定了合同。我们一直在努力做到这一点。从足球的角度来看，我的想法很明确，并与(切尔西董事)玛丽娜(格拉纳诺夫斯卡娅)和董事会密切合作，他们是我们肯定想留下的两名球员。”

哈德森-奥多伊在去年4月对阵伯恩利的比赛中受伤，但他被认为有望提前恢复。

兰帕德说这名18岁的球员已经回到了科巴姆训练中心的训练场上，尽管他并没有完全参加一线队的训练。

“他还没有和我们一起训练，但是伤势正在好转。”兰帕德补充道：“他比计划提前了。我不敢说出来，但从第一次诊断看，他就提前了。但是卡勒姆会有一段时间，他的伤势会很好，然后他需要恢复到适合在这支球队踢球的状态，因为这对我从前场到后场的比赛要求很高。他就在不远的地方，我知道他已经做了他所能做的一切来保持健康度过这个夏天，医疗团队一直都很好。我们正在接近。”