兰帕德已上任16个月 但切尔西仍未见争冠迹象

切尔西这个夏天来了很多人，他们都需要时间适应，但是老问题也困扰着兰帕德的球队。

指望切尔西在兰帕德的带领下赢得英超联赛或欧冠是不现实的，但现在，进步本该是明显的。

相反，兰帕德的球队仍然处于过渡阶段。

他们在联赛杯中被穆里尼奥的热刺淘汰出局，穆里尼奥在开赛前承认，考虑到他的球队在这个赛季中如此早地面对一周四赛，他将优先考虑其他比赛。

其他球队

切尔西在点球大战中一直表现完美，直到第10个点球，梅森·芒特的射门偏出球门。

切尔西本可以，也应该在90分钟内赢得比赛，因为他们控制了控球权，但最终还是要为自己的失败负责。芒特的射门很糟糕，但是比赛中错失的机会最终给切尔西带来了困扰。

就像维尔纳和卡勒姆·哈德森-奥多伊一样，芒特也错失了一次扼杀比赛的机会，糟糕的防守导致埃里克·拉梅拉在比赛快结束时扳平了比分。

兰帕德在赛后告诉记者:“我们当时处于统治地位，由于控球很多，我们希望能进更多的球。”

“托特纳姆热刺将会感到很困难，他们改变了他们的比赛，在他们组织进攻的过程中延长了时间，这意味着我们在上半场出色的压制并没有在球场上发挥作用。他们让我们掉转方向，让我们向后跑，而不是向前推进，这变得非常困难。”

实力不占优的热刺首先要在今晚面对进攻欲强的切尔西的比赛中生存下来。他们在7天内有4场比赛，从上周日的纽卡斯尔到本周日的曼联。

这就是为什么尽管在客场，切尔西仍然是热门的球队，但是兰帕德的球队仍然不能将控球优势转化为任何有意义的东西。

欧足联的转会禁令到期后，切尔西又投入了大笔资金。事实证明，这种转变是缓慢的。这并不是很多人期待的赛季开局。

哈弗茨尽管上周在同一项赛事中上演了帽子戏法，但在英超联赛中，即使他被认为是欧洲足球的后起之秀，也还没有真正让人信服。

同时，蒂亚戈·席尔瓦在周末对阵西布朗的比赛中上演了噩梦般的处子秀。奇尔韦尔受伤后终于恢复了训练，但是齐耶赫仍然没有复出的迹象。

维尔纳在球门前忙得不可开交，替补门将门迪在他的第一次出场就给人留下了深刻的印象。然而，新来的球员需要更快地提高自己。

老板罗曼·阿布拉莫维奇在这个全球足球非常困难的时期在转会市场上大力支持他的教练，俱乐部对这位传奇球员在新赛季前执掌球队持积极态度。

兰帕德在德比郡只执教了一个赛季就得到了他的机会，但即使是在获得联赛前四的情况下，外界的疑虑仍然存在。

在周末0-3落后西布朗的时候，兰帕德和马科斯·阿隆索之间出现了争执，后者在上半场导致了两个丢球。下半场他们以3-3打平，但是阿隆索在被替换下场后坐在自己的座位上观看了比赛。

切尔西在兰帕德的执教下已经16个月了，但是仍然存在不稳定，糟糕的防守和浪费机会。这些签约无疑会提高球队的质量，但目前还没有改善的迹象。

兰帕德正努力作为一名教练成长，他承认上赛季吸取了教训，但是他把自己的声誉押在了他热爱的俱乐部上。

每个教练都在某个阶段需要证明一些东西，穆里尼奥也不例外，兰帕德需要展示出他可以让切尔西在不久的将来为荣誉而竞争。