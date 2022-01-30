兰帕德将成为埃弗顿新任主帅

够力足球可以证实，兰帕德将被任命为埃弗顿主帅。

在经过一系列的面试后，这位前切尔西主帅已经击败邓肯-弗格森和维克托-佩雷拉等竞争对手。

兰帕德预计会尝试带入自己在切尔西时期的教练团队。

埃弗顿在今年1月16日解雇贝尼特斯，自那以后球队一直没有任命正式主帅。

俱乐部名宿邓肯-弗格森在这段时间里暂时带队训练，在他执教的唯一一场比赛中，球队0-1输给了维拉。

前埃弗顿名宿鲁尼被传将执教球队，但他表示自己已经拒绝了老东家的邀请。

鲁尼说道：“埃弗顿接触了我的经纪人，并让我去面试。但我拒绝了，我相信自己会成为一名英超教练，而且我100%做好了准备，但我在德比郡还有工作要做，这对我来说很重要。”

和鲁尼一样，兰帕德也在德比郡开始自己的执教生涯，他在2018-19赛季执教过球队。

之后他被任命为切尔西主帅，这使得他成为蓝军近20年来首位英格兰本土教练。

执教首个赛季，兰帕德带领球队排名英超第四，并杀入足总杯决赛。不过在一系列糟糕的比赛结果后，他在2021年被解雇，切尔西随后请来图赫尔，后者中途接手并带领切尔西夺得了欧冠冠军。