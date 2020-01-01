兰帕德：威廉已在切尔西证明了自己 期待与他完成续约

弗兰克`兰帕德相信威廉已经证明了他值得在切尔西得到一份新合同。

根据切尔西主教练兰帕德的说法，威廉已经用表现为自己在蓝军赢得了一份续约合同。

经验丰富的边锋威廉同意与俱乐部签下一份短期续约合同，他将至少留队至本赛季结束，而他的原有合同在上周就已经到期。

巴西国脚今年8月就将年满32岁，自因新型冠状病毒疫情停赛三个月之后，他本本赛季重启之后，已经在4次出场中打入了3球，还贡献了1次助攻。

其他球队

兰帕德仍然希望切尔西能够和威廉签下一份续约合同，让他能够继续留在斯坦福桥。

“我没有放弃与威廉续约的希望，俱乐部还在与他和他的经纪人进行交流。”兰帕德表示。

“我们希望他留在俱乐部，考虑到他的年龄和他所处的位置，我觉得这份合同对他很重要，因为我之前也有过这样的经历，不过我会尊重他的决定。”

“但我认为他现在的表现显示了他对球队的价值。我希望我们能解决这个问题。”

“威廉是俱乐部的伟大一员，如果我们能留下他，我会很高兴，如果不能将其留下，我也会祝福他一切顺利。作为球员，我曾和他是队友，我们都看到他的出色发挥。简而言之，续约谈判正在进行中。”

周六与沃特福德的比赛将是兰帕德在转会禁令下接手切尔西以及阿扎尔转会皇家马德一周年。

排名第四的蓝军正在争取冠军联赛的参赛资格，兰帕德认为，从目前的情况来看，这将是一个重大的成就。

“我不想拿自己和其他俱乐部做比较，我们都有自己的问题。在赛季开始的时候，人们对我们的期望很低，这是很正确的，就连我自己都是一个现实主义者，我知道我们失去了阿扎尔，他对俱乐部的贡献是巨大的，我们能否解决这个问题，我也不确定。”兰帕德表示。

“我认为我们已经找到了解决这个问题的好方法，包括使用一些年轻球员，并依靠一些老将的表现，还有就是我们的踢球方式。”

“我们离完成欧冠目标还有很长的路要走，不过我们已经度过了一些关卡。”

“下个赛季我们将面对世界上最好的两支球队，曼城与利物浦，所以我们可能会发现排名曲线有些不同。我们必须与这种情况作斗争，用我们所能采取的任何方式，尽可能快地缩小与他们的差距。”

“我很高兴，我一直都是一个完美主义者，但我想要在下个赛季得到更多，但是如果我们不能很好的结束这个赛季，这一切都没有意义。”

“所以接下来直到赛季结束的比赛对我们来说意义重大，我们要试着让自己在赛季结束时感到高兴，如果我们能如愿获得欧冠席位，我当然会非常非常高兴。”