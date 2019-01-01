兰帕德如何战胜穆帅：不仅是复制孔蒂的进攻

何塞·穆里尼奥在另一场重要比赛失利后情绪低落，声称他的对手正在翻阅查看孔蒂的战术手册。

这一切都是为了切尔西和兰帕德。在英超联赛2:0战胜对手托特纳姆热刺的比赛中，有两个关键因素帮助他战胜了他的导师穆里尼奥。

第一个是在切尔西的球队宾馆里的一次鼓舞人心的球队谈话，这位蓝军主帅回忆了他过去与俱乐部最大的竞争对手之间的战斗，这让整个球队都打起了精神来报答他和球迷们。

其次，兰帕德在队表上潦草地写了一个3-4-3阵型，这在某种程度上是由于他们自8月以来首次在周中没有比赛的原因。

切尔西球员表现出了执行他的计划的愿望；这个结果让穆里尼奥在战术上被一个对他有着巨大影响力的教练击败。

切尔西的绝对优势让穆里尼奥在赛后的新闻发布会上怒不可遏，声称兰帕德不过是使用孔蒂翻版的3-4-3阵型。

“事实上，我认为孔蒂的体系是一个不可思议的体系，他帮助切尔西赢得了联赛冠军。”穆里尼奥在谈到战术之争时说。

那些将兰帕德的球队与孔蒂的切尔西2017年冠军相提并论的尖刻言辞应该被视为一种赞美。兰帕德已经惹恼了穆里尼奥，并克服了联赛中五场比赛连输四场的糟糕表现。

尽管如此，蓝军凭借控球优势轻松击败了热刺，而凯帕在90分钟内只有一次扑救。

在阿隆索离队一个半月后，兰帕德将他招回是一记神招。这位西班牙国脚已经证明了自己是一个比边后卫更好的边锋。

他还帮助威廉揭露了热刺的弱点——奥里耶。巴西人从他通常的右路位置转到了左路，他的两个进球让他成为了本场比赛的赢家。

在打进第一球前一对一的情况下，奥利耶无法对付威廉，这位蓝军老将打出了他标志性的内切射门，震惊了主场球迷。

第二个进球来自于威廉传给阿隆索的传球，后者因为被保罗·加扎尼加犯规而得到了一粒点球。威廉冷静地在半场结束前将比分改写为2-0，两个进球都从左路的奥里耶的区域突破而成。

威廉在进攻中得到了杰出的青训搭档亚伯拉罕和梅森·芒特的补充。亚伯拉罕说蓝军在他们的新老板手下有一个适应性很强的身份，这是过去几年穆里尼奥的切尔西球队的特点。

“是的，它（3-4-3阵型）确实改变了我的比赛。当被问到进球时，亚伯拉罕说。“我们觉得今天的阵型会帮助我们击败热刺，这很有效。”

“每个人都知道自己的角色，团结在一起，一起防守，一起进攻。今天，我们只有很短的时间来练习这个阵型，但是我们之前在对阵狼队的时候就这样做过，我们有信心它会奏效。”

兰帕德的助理主教练乔迪·莫里斯在执教切尔西18岁以下青年队时，就掌握了3-4-3阵型，而当时孔蒂正在蓝军一线队工作。

切尔西的青训体系要求他们培养出像亚伯拉罕这样理解不同体系的的球员，因为俱乐部的性质决定了他们可以随时雇佣和解雇教练。

因此，切尔西对热刺的表现不仅仅是孔蒂战术的再生。

这也说明了兰帕德已经和他的球员们建立了紧密的联系，而这一切都是在他担任斯坦福桥主教练的短短时间内实现的。

“从比赛一开始，他就说他一直喜欢切尔西和热刺之间的竞争。”亚伯拉罕补充道。

“如果他可以，他今天就会踏上那块球场并上场比赛。他只是想让我们走出去，把一切留在球场上，从第一分钟开始，我们就做到了。”

·祖马在90分钟内出色地干扰了哈里·凯恩的战术更多地来自于穆里尼奥更多的盯人战术，而并非孔蒂。三后卫的广泛使用使得热刺的长传变得无效。祖马、安东尼奥·鲁迪格和托莫里赢得了他们的空中对决，并在速度上赶上了对手。

在切尔西，孔蒂的阵型几乎打得都是3-4-3，而毛萨里则完全采用4-3-3阵型，而对于兰帕德，他将同时使用这两种阵型。尽管如此，更多地使用边锋系统可能是伦敦德比留下的遗产。

“是的，可能(我们会更多地使用它)，”主教练说。“今天，我们知道托特纳姆在后场踢了很多球。他们有时能跑得更远，他们速度快，而且很危险，所以你希望一个额外的中后卫能在这种情况下发挥作用。”

“在控球方面，我们知道托特纳姆的防守很好，但我们想利用球场的边路来打开局面。这需要一点勇气和信心来这里踢球，像我们所做得那样。”

“我们会向前看。我想有时候会有争论。有时我们会说我们需要一个额外的后卫吗？这是我们前进的方向，所以我们将拭目以待。”

尽管如此，切尔西现在的身份是一种瑞士军刀策略，这将让一些主教练在听到球队的消息时不禁挠头。

兰帕德想要像孔蒂和穆里尼奥一样赢得比赛，但同时也要和球迷们保持联系。他成功了，甚至在客队门前挥拳庆祝时失声了，这是他迄今为止赢得的最好的一场比赛。