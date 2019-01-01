兰帕德：奥多伊要想踢主力 还得多学习

这位蓝军边锋在四月份跟腱断裂后首次亮相。

切尔西主教练兰帕德表示，边锋哈德森-奥多伊在周三伤愈复出后，他需要学习更多。

哈德森-奥多伊在对阵格里姆斯比的比赛中首发出场，并在第89分钟为球队打入本场比赛的第七粒进球，帮助蓝军以7-1轻松取胜。

这位边锋在4月份跟腱断裂后，首次代表蓝军参加成年队比赛。今年一月，哈德森-奥多伊差点离开切尔西加盟拜仁慕尼黑，但这位青训球员最终留在了斯坦福桥，并于上周与俱乐部签订了一份为期五年的新合同，他的周薪将高达18万英镑。

人们对这名18岁的球员寄予厚望，但兰帕德试图降低人们的期望，他说这名边锋在成为切尔西的常规首发之前还有很多东西要学。

“就他的表现而言，我对上半场不是很确定。”兰帕德在赛后新闻发布会上说：“我认为他和克里斯蒂安（普利西奇）都是边锋，信息是在边路制造杀伤，然后跑对方身后，进入禁区去接应。但这并没有发生，这个信息也没有传达出去。这支球队得到了相当强的加强，在下半场（哈德森-奥多伊）设法进入了更好的位置。卡勒姆的天赋意味着他非常努力地跑在别人后面、接近别人、跑到禁区内、跑到禁区外、处理无球状态，做所有这些事情。他需要学习，因为如果他想每周都打比赛，他就必须这样做。”

切尔西青训学院的另一名球员是本赛季首次亮相的里斯-詹姆斯，他因为伤病错过了赛季初的大部分时间。

上赛季租借到维甘的詹姆斯在右后卫的表现令人印象深刻，包括一个漂亮的远射破门和两个助攻。

兰帕德说：“我认为他可以做得更好，因为他已经缺阵很长时间了，在U23比赛中上场时间也不多。里斯去年在维甘的表现，以及他进入了英冠年度最佳阵容，这都显示了他的天赋。我认为他会成为俱乐部的一名重要的球员，在他的位置上，阿兹皮利奎塔是一个值得他追随的出色球员和人，随着他的进步和努力，他会做得到的，他今天在处理球上展示了他真正的实力。”