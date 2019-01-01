猛将如云 兰帕德：奥多伊离复出不远

蓝军主帅很高兴看到他的年轻球员在伤愈复出后，在周五的U23比赛中上场60分钟。

弗兰克·兰帕德表示，卡勒姆·哈德森-奥多伊的回归“并不遥远”，他支持这位切尔西的年轻球星在欧冠赛场上大放异彩。

哈德森-奥多伊在周五晚上从跟腱断裂中复出，兰帕德一直在关注着这位18岁的球员。在对阵布莱顿U23的比赛中，哈德森-奥多伊踢了60分钟，他的复出之路非常接近。

切尔西也准备以一份周薪18万英镑的新合同与哈德森-奥多伊续约，以抵御拜仁慕尼黑的兴趣，兰帕德很高兴地欢迎这位令人兴奋的年轻天才回到球队。

“我确实观察过他。今天早上我和他谈过。他离我们不远了。我们必须小心，因为这是一个很大的伤，我们所做的实际上是让他按时复出，但我们必须确保他的力量是没问题的，因为如果我们走得太快，可能会导致其他的伤病。”从他周五的表现来看，我认为他离我们不远了。他已经和我们一起训练了两三个星期了。下周中我们将迎来联赛杯，这可能是一个观察受伤球员或其他球员选择的机会。”

在联赛中击败狼队后兰帕德表示：“在这段时间里，如果球员们，如果卡勒姆在这周展示了他在训练中的出色表现，我将不得不从现在开始考虑他。令人欣慰的是，今天的板凳上有很多选择，特别是在进攻区域。这是一个强大的板凳，我们仍然伤情严重。想想我们有坎特，昨晚上场的卡勒姆，还有詹姆斯，鲁本（鲁夫图斯-奇克）和其他球员陆续回来。我有很多机会，因为球队的规模，但同时，我想保持稳定。在像今天这样的表现之后，这就是我们想要的东西。我们需要像那样踢球并取得好成绩。现在我的工作就是平衡这两者。”