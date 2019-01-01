兰帕德：奥多伊是切尔西未来核心 希望他留下

蓝军的新主刷兰帕德坚持认为英格兰国脚哈德森-奥多伊是他未来计划的一部分。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德承认，他非常希望留下哈德森-奥多伊，让他成为俱乐部下赛季计划的核心。

这位英格兰边锋在去年一月递交了转会申请，当时德国冠军拜仁慕尼黑对他很感兴趣，但是兰帕德希望哈德森-奥多伊在不久的将来改变主意留在斯坦福桥。

够力足球了解到这位18岁的球员将与切尔西签订一份周薪10万英镑的长期合同，现在毛里齐奥·萨里已经离开俱乐部加盟尤文图斯。

在意大利人的带领下，奥多伊上赛季只首发了四场联赛，这只会让他在赛季中更想离开蓝军。然而，萨里的替代者表明，在2019- 2020赛季，这位攻击手将扮演更重要的角色。

兰帕德对记者说:“他(哈德森-奥多伊)将成为我们球场上的核心，而这正是摆在他面前的机会。这就是我要和他谈的，我希望他留下。我不会说一些天上掉馅饼的话。我不会说:‘这一切都将取决于你的方式’。但我知道他的天赋，他可以成为这支球队的核心，他可以成为英格兰队的核心。我想说我想和他一起工作，我想推动他前进。我想要提高他的球员水平，他可以在这里向切尔西展示，他从俱乐部的青训开始成长，他将成为一个绝对的世界级球员——因为我真的相信这一点。”

当被问及关于一月份哈德森-奥多伊即将转会拜仁的传闻时，兰帕德表示他不确定哈德森-奥多伊和俱乐部之间到底发生了什么。

“我不知道去年是什么位置。”新上任的切尔西主帅说：“我所知道的是，在卡勒姆受伤之前，你当然可以看到当他得到机会时，他踢得很好。他在展示自己是一个怎样的球员。”

尽管兰帕德对哈德森-奥多伊说了一些积极的话，但是切尔西的支持者们将不得不等待这位年轻球员为蓝军出场。这位边锋在四月对阵伯恩利的比赛中跟腱断裂，因此将错过即将到来的新赛季的开局。