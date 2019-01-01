兰帕德备战超级杯 坎特恐因伤无法上场

蓝军将在周三的欧洲赛场上迎战利物浦，但是他们可能会在没有世界杯冠军的情况下争夺奖杯。

坎特给切尔西带来了一场不合时宜的伤病恐慌，弗兰克·兰帕德透露，这位中场球员又一次受伤了。

蓝军将在周三的欧洲超级杯上迎战英超对手利物浦。

他们可能需要在这位没有世界杯冠军上场的情况下追逐奖杯。

在2018-19赛季末，坎特的腿筋和膝盖都出现了问题，在欧联杯决赛中，他的上场也承受了一定的风险。

整个季前赛他都没有出现，只是在周日对阵曼联的赛季首场比赛中替补出场。

兰帕德在0 - 4负于曼联的比赛中让这位法国国脚替补登场，但现在他又报告了这位28岁的球员的一个新伤病情况。

在伊斯坦布尔与利物浦的比赛之前，当被问及是否打算挑选一支比在老特拉福德更有经验的球队时，切尔西主帅告诉记者:“坎特(坐在板凳上)纯粹是因为他受伤了。我很清楚他有多重要。”

“他在比赛中又受了轻伤，所以我们正在评估。”

他说:“不管年龄多大，我都会选择最好的球队来赢得比赛。(梅森)蒙特应该得到他的机会，我不会害怕让年轻球员比赛。”

“就我们的计划而言，我真的很喜欢一些积极主动的无球跑动。我们必须适应并尊重对手的优势。”

“我们的做法可能会发生微妙的变化。”

兰帕德在谈到他的其他伤情时，重申，坎特是否能在利物浦的比赛中上场来还是一个疑问。

巴西国脚威廉和安东尼奥·鲁迪格预计将会在对阵利物浦的比赛中出场，但是他们都没有准备好回归切尔西的首发阵容。

兰帕德补充说:“坎特受了一点小伤，我将和他一起做出决定。”

“威廉和鲁迪格在这里，他们处在不同的阶段。”

“威廉离完全恢复健康不远了，让他参加一场高强度的比赛是很困难的。这个星期他将一直试图恢复健康。明天他将坐在板凳上。鲁迪格也是这样的情况。”