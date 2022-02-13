兰帕德在埃弗顿的蜜月期已经结束：要避免降级 他将需要作出重大的战术变革

如果任何埃弗顿球迷还有疑问的话，他们的球队在周二晚上1-3输给了纽卡斯尔，证实了他们正处于降级的困境中——而且这个困境不会因为兰帕德的出现而自动解决。

四连败使埃弗顿仅比降级区高出两分，但更糟糕的是，兰帕德上任后人们所预期的“换帅如换刀”并没有发生。

蜜月期被缩短了，现在唯一能帮助埃弗顿的是好的训练，然而，令人震惊的是，周二的这场失利填补了兰帕德的战术宾果卡。

兰帕德执教时期的切尔西队有一些一贯的缺陷，使对手很容易想出利用防守失误和漏洞的比赛计划。纽卡斯尔遵循了这一模板，而且效果非常好。

但现在是非常早期的阶段，不能指望兰帕德创造奇迹。他需要时间在训练场上传达他的想法，而且，在他身边有一个新的教练团队，他应该得到一个重新开始的机会。

不过，我们应该回忆一下兰帕德的战术哲学，以及这些哲学在他的埃弗顿执教首秀中如何展现，以了解他需要做出什么样的改变，才能在古迪逊公园球场取得成功。

兰帕德的战术思想

兰帕德的战术真的只能用宽泛的笔触和流行语来谈论，因为在切尔西的18个月里，它一直都只是一个模糊的想法，而不是像在利物浦和曼城这样的球队看到的详细或具体的方法。

他希望他的球队采取主动；高压逼抢，保持高位防守，从后场出球，并投入多名球员参与进攻。这是一个值得称赞的想法，在贝尼特斯乏味的防守风格之后，埃弗顿的球迷一直在呼唤攻势足球。

但是，由于这些想法没有与微调球员个人位置发挥相匹配，因此它在切尔西造成了严重的问题。

球队需要每时每刻保持紧凑，无论是在有球还是无球状态下，这一点很重要。但切尔西的阵型被拉长了，而且充满了漏洞，这就是球队的即兴性质。

他的球员被允许在自己喜欢的地方游弋，似乎放弃了基本的阵型结构，要么涌向前方进攻，要么零星地逼抢。

这意味着切尔西非常容易在反击中被抓住机会，因为他们没有均匀的人员分布来重新获得控球权（相比之下，瓜迪奥拉的球队总是处于一个团聚和紧密的阵型，无论在什么阶段的比赛，都不会给对手留下空间）。

这也意味着，当人数变少时，切尔西很难创造机会。

没有在训练中演练的如何以及何时传球和跑位的模式可以依靠，球员们不得不即兴发挥，即使在信心不足的时候也得这么做。

当大脑处于迷茫状态时，创造力就会受到影响。

圣詹姆斯公园球场出现了同样问题的迹象

在整场比赛中，埃弗顿向纽卡斯尔施压，但没有取得太大的成功，也不是特别有秩序。

他们试图不断地从后场出球，在这个过程中犯了很多错误，一次又一次地失去了球权，给纽卡斯尔留下了巨大的反击空间。

当然，我们不应该期待兰帕德立即有完美的表现，在战术转变的早期，错误必然会发生。

但令人担忧的是，兰帕德在执教短短几天后未能适应和调整球队的战术。

改变应该是渐进的。相反，埃弗顿踢得就像兰帕德的球队一样，而值得称赞的是，埃迪-豪预见到了这一点，指示他的纽卡斯尔球员：a）给埃弗顿的中后卫和中场球员施加巨大的压力，b）通过乔林顿和圣马克西曼尽快突破。

这个基本的想法被反复强调，就是让乔林顿和乔-威洛克在开场时盯住安德烈-戈麦斯和阿兰，冲刺时紧贴他们，以扰乱和阻止埃弗顿进行短传的企图。

这非常有效，兰帕德应该为在3-4-3中只部署两名中场的奇怪决定负责，这个阵型看起来让球员们很不舒服。

边后卫汤森和科尔曼很少发挥作用，迫使中后卫不断试图找到阿兰和戈麦斯，而后者被证明在抵挡逼抢方面特别差。

施加如此大的压力使纽卡斯尔在战术和心理上占了上风，而埃弗顿的分散和即兴攻击为豪的球队留下了突破的缺口。

纽卡斯尔的第一个和第二个进球都是发生在他们获得球权之后，第一个进球是拦截霍尔盖特给戈麦斯的糟糕传球，第二个是在从阿里脚下铲球后直接破门。

第三个进球是在阿兰的犯规之后，他在埃弗顿中场被压制的情况下彻底被暴露。

统计数据（取自FBRef）证明这是典型的兰帕德战术，埃弗顿21次丢失球权，比本赛季任何其他比赛都多。

他们本场比赛被过掉的次数（16次）也比本赛季其他任何比赛都多。根据OPTA数据统计，纽卡斯尔的拦截次数（17次）比他们在任何其他比赛中都多，并取得了本赛季最高的快速反击（3次）。

兰帕德要迈出的第一步

第一件必须改变的事情是阵型。如果目标是保持控球并耐心地打穿对手防线，那么兰帕德使用三个中场来做到这一点是至关重要的。

更多的球队将复制埃迪-豪的做法，在中场进行逼抢，而埃弗顿没有足够的中场质量来应对这种二打一的方式。

戈麦斯不是兰帕德能够依赖的那种球员，事实上，他的被动心态和被拦截的倾向意味着他需要被排除在外。

兰帕德很不走运，汤姆-戴维斯和法比安-德尔夫都受伤了，他可能觉得他没有选择，只能暂时选择戈麦斯。

更重要的是，兰帕德需要在他的战术定位上不那么教条化，直到他的想法在训练中得到体现。

在对阵纽卡斯尔的比赛中，他的后卫们经常不顾纽卡斯尔的逼抢而进行传球，最明显的是在导致霍尔盖特乌龙球的那波进攻中，纽卡斯尔很轻松地施加了压力，然后让乔林顿和圣马克西曼全速前冲。。

简单地在埃弗顿重复切尔西的结构是不会成功的，尤其是埃弗顿没有和切尔西一样的技术水平，而且球员们因为陷入保级战而缺乏自信。

相反，兰帕德需要一个不那么理想化的愿景——而且他需要以相当大的精度来把他的想法传达给球员。

现在判断他和他的团队是否能做到这一点还为时过早。但从周二在纽卡斯尔的糟糕表现和失败来看，兰帕德需要做出重大改变。