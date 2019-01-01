别酸 兰帕德回应索帅：你们也有有经验的年轻人

蓝军主帅强调周三的对手也有优秀的年轻球员，尽管他们有不同的方式来引进天才球员。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德相信曼联的年轻球员可以与他的球队中的天才球员相媲美，尽管曼联教练索尔斯克亚声称蓝军的年轻球员在俱乐部的租借制度中占有优势。

在上赛季成功的租借后，一些蓝军球员回到了伦敦，对一线队产生了巨大的影响，包括塔米·亚伯拉罕、梅森·芒特和费卡约·托莫里。

周三在斯坦福桥进行的联赛杯十六强比赛之前，索尔斯克亚暗示切尔西的年轻球员比他手下的更有经验，因为老球员离开了俱乐部。

但是兰帕德对于挪威人的看法持谨慎态度，他坚持认为老特拉福德的天才是可以与之媲美的。

“拉什福德是个年轻球员。他有多少场国家队比赛？”兰帕德对索尔斯克亚说：“图安泽贝去年被租借出去，在英冠中表现出色。丹·詹姆斯的到来对他们来说是一个梦幻般的签约。我想我们都有一些有相关经验的球员。我认为曼联有很多优秀的球员。”

“在租借系统方面，可能有一些租借。租借必须是正确的租借，必须是正确的俱乐部。去年我很幸运地得到了梅森和费卡约，他们对我来说很好，我希望我对他们来说也很好。这就是当你谈论到真正有潜力的球员时，租借系统是如何运作的。”

亚伯拉罕本赛季进了8个联赛进球，在英超金靴争夺战中仅次于杰米·瓦尔迪（9球），而芒特和托莫里也已经确立了自己的首发地位。

切尔西已经在所有的比赛中连续赢了七场比赛，在英超联赛中排名第四，在欧冠小组赛中排名第一。在联赛首轮被红魔4-0横扫之后，蓝军有机会迎来复仇。曼联自从在老特拉福德取得压倒性胜利后一直在挣扎，在接下来的9场英超比赛中只赢了2场。