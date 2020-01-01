兰帕德回应卡瓦尼传闻 确认摩西即将转会离队

前德比郡的主教练拒绝对这名乌拉圭人的转会进行猜测，他称这名乌拉圭人是一名“伟大的球员”。

当被问及切尔西和巴黎圣日耳曼前锋卡瓦尼之间的传闻时，兰帕德透露了一些消息，但是他随后确认了摩西很快将会转会离开俱乐部。

切尔西在周六客场0-1输给纽卡斯尔，因为他们在进攻腹地没有发挥出他们的统治力。

蓝军本赛季很大程度上依赖于22岁的塔米·亚伯拉罕的天赋，但是他在与喜鹊的比赛中表现不佳，最终被米奇·巴舒亚伊换下。

兰帕德承认亚伯拉罕在圣詹姆斯公园度过了一个“艰难的下午”，同时暗示切尔西需要在一月的转会窗口打开后加强他们的攻击力。

最近，许多欧洲顶级球员都与斯坦福桥的转会联系在一起。由于马德里竞技的兴趣，卡瓦尼已经在这个月要求离开巴黎圣日耳曼。

当被问及乌拉圭国脚是否会转会切尔西时，兰帕德在新闻发布会上说：“他是一个伟大的球员。但我不确定情况如何。”

“他有经验，但很多球员都有。”

蓝军可能会在冬季转会市场关闭前失去两名球员，奥利维尔·吉鲁和维克多·摩西期待与国际米兰的安东尼奥·孔蒂重聚。

摩西目前被租借到费内巴切，但是够力足球已经了解到蓝黑军团正在为他准备1000万欧元(900万英镑/ 1100万美元)的合同。

兰帕德补充说道：“对于奥利(吉鲁)，没有什么好说的。在摩西身上，他回来的目的是要到别的地方去。谈判正在进行。”

切尔西主帅在周二晚上主场对阵阿森纳之前发表了这番言论，这场比赛将对本赛季的冠军联赛资格赛产生重大影响。

蓝军目前排名第四，并领先枪手10分，而枪手在经历了一场令人沮丧的赛季后，已经下滑到第十，而在此期间，他们的稳定性一直存在问题。

然而，自从阿尔特塔接替埃梅里出任主教练以来，阿森纳已经显示出了进步的迹象。在12月29日在酋长球场被切尔西击败后，阿尔特塔将会寻机复仇。

“这将是一场非常艰难的比赛。这个联赛竞争太激烈了，”兰帕德说。“我知道他们是一支有着优秀球员的好球队。”

“当阿尔特塔上任以后，情况发生了变化，我们必须保持警惕，尽我们最大的努力。”