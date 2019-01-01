兰帕德回击穆里尼奥：不在意别人怎么说

在切尔西耻辱地输给曼联之后，弗兰克·兰帕德回击了穆里尼奥对他的球队选择的批评。

前切尔西主教练穆里尼奥在老特拉福德以评论专家的身份称兰帕德本可以在他执教的第一场比赛中选择一支更有经验的球队。

兰帕德让21岁的塔米·亚伯拉罕和20岁的梅森·芒特首发，穆里尼奥认为他应该选择奥利维尔·吉鲁和恩戈洛·坎特。

但是兰帕德反驳了穆里尼奥的批评，他说:“我不需要太在意其他人和专家们怎么说，但是很清楚的是我们的阵容就是我们的阵容，我相信这一点。”我不能把病人拖出医疗室，不管他们有没有经验。我们今天场上和板凳上的球员都是我们现有的球员。我们错过了一些国脚和重要球员，但我不希望这成为一个借口。我们竞争了很长时间。我们犯了四个错误，他们都把握住了。这是对我们所有人的现实检验。这不是一场长时间的4-0的比赛，但我们需要接受它。”

穆里尼奥在接受天空体育采访时说:“如果坎特能打30-35分钟，他就能首发。如果他只能坚持一个小时，那么他就让他踢一个小时。我的感觉是，今天他们有可能使用更多的技术。马科斯·阿隆索在板凳上，坎特在板凳上，吉鲁在板凳上。你看看梅森·芒特和塔米·亚伯拉罕的表现，你看看安德烈亚斯·克里斯滕森的表现，你需要更多的匹配度。来到老特拉福德，即使这不是曾经让人害怕的曼联，这也是曼联。”

由于转会禁令，兰帕德今年夏天无法签下球员，他拒绝为这次惨败找借口。

“就球队而言，我们知道我们不能在夏天引进球员。”兰帕德说：“但我知道，我相信我们有非常有天赋的年轻球员。所以让我们弄清楚——我们目前的伤病，以及我们不能引进球员的事实，在某种程度上这将是一项正在进行的工作。”