兰帕德否认有意登贝莱 承认吉鲁已和国米谈判

蓝军主帅已经淡化了与里昂前锋的联系，并表示在一月份的转会窗口中“没有什么是接近的”。

穆萨·登贝莱已经被认为是切尔西一月转会窗口的潜在目标，但是弗兰克·兰帕德表示里昂前锋并不是他考虑的重点。

有消息称蓝军准备花大价钱将这位前凯尔特人前锋从法国带回英国。他是兰帕德和他的球队的几个选择之一，随着转会禁令的解除，他们正在寻找更多的火力。

然而，这位切尔西主帅试图与这名23岁的天才前锋保持距离。

当被问及与登贝莱的联系时，兰帕德说：“他是我和俱乐部都认识的球员。我很惊讶地发现，在我的谈话中，他的名字出现得如此频繁，而实际上却不是如此频繁。”

“上个星期有不少球员我也能这么说。我尊重他，我知道他是另一支球队的球员。当然，我已经说过了，需要加强在前场的射手。”

“在最近的主场比赛中，我们发现攻击力缺乏。很难找到让人们冷静的想法。如果我知道我们正在改进现有的阵容，我就会这么做。”

“现在，我们仍然在训练场上和比赛中非常努力地训练，让我们自己找回状态。（关于登贝莱）我不想对任何人进行彻底的否定，就像我对你说的，我不是在公开谈论它。如果这是一个决定，那么我将是这个决定的重要组成部分。”

关于切尔西将引进另一名前锋的传言愈演愈烈，而一些进攻球员也被传将离开。巴舒亚伊被传将会被租借离开斯坦福桥，而奥利维耶·吉鲁仍然在寻找稳定的比赛时间。

法国人即将转会到意甲豪门国际米兰，但是兰帕德坚持到目前为止还没有达成任何协议。

他谈到吉鲁：“我是在我们的最近一场比赛后说的，现在的情况是，是否每个人都适合。首先也是最重要的是我们俱乐部，因为他有合同在身，所以我们会考虑他是否会离开俱乐部。”

“我认为他在这里是一个出色的职业球员。即使没有很多机会，这个赛季他也训练得很出色。所以我很尊重他，但是我仍然要为俱乐部做出决定，一切都还没有结束。”

“我认为每个人都在谈论这件事，所以我不会拐弯抹角。我认为他的经纪人已经和国际米兰谈过了，但是在我们认为这是正确的事情之前，我们不会这样做。”

兰帕德补充说：“不，不是现在，但是当我这么说的时候，什么接近发生？这是1月。我已经说过了，如果它是正确的，那么我们就会研究它。我们不是迫在眉睫，你今天或明天不会有什么大新闻。”

继续占据英超联赛第四名的切尔西将在本周六主场迎战伯恩利。