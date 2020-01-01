兰帕德反驳基恩：英国国籍没让我比索帅更容易

蓝军教练不同意前红魔球星的观点，并认为他的国籍使他的工作更加困难。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德否认了曼联传奇人物罗伊·基恩的说法。基恩认为兰帕德在工作中避免批评是因为他是英国人。

在周六切尔西0-1输给纽卡斯尔后，基恩接受天空体育采访时表示，他认为兰帕德正在逃避人们的审视——与曼联主教练索尔斯克亚相比——因为他的英国国籍。

基恩说：“我昨晚看了切尔西，一支不错的球队，他们没能完成任务。他们输了8场比赛，但不知什么原因，弗兰克表现得还行，也许因为他是英国人，我不知道。”

兰帕德赞扬了基恩的激情，但坚持认为基恩并没有因为他的出生地而被区别对待。

这位前蓝军队长继续说他的国籍实际上意味着他在被任命之前和在斯坦福桥期间都受到了额外的审查。

“（那个评论）让我竖起了耳朵，因为我不认为作为一个英国人会给你任何形式的批评。”兰帕德在周二切尔西主场对阵阿森纳之前说：“事实上，当我第一次得到这份工作的时候，我听到很多人对我不屑一顾，因为我年轻，而且是英国人，而且只在德比郡待了一年。”

“关于罗伊，公平地说，我喜欢看他谈论足球，因为他是多么的有激情和有重点，但我不认为我有任何作为英国人的特权，有时感觉有点不同。”

“我不需要指名道姓。但是有些人说你不应该给他这个工作。给那些在意大利或其他地方有过成功经历的人。我甚至不知道要怎么处理。我们都知道会有这种感觉。”

“我（作为一名英超联赛的英格兰主帅）并不感到孤立。来自另一个国家的主教练会受到表扬或批评。一个土生土长的英国教练在职业生涯的不同阶段都会受到赞扬或批评。这就是为什么我尽量不被它吸引。我不会说我得到表扬是因为我是英国人——我想每个教练都得到同样的表扬。”